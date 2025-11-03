Nick Woltemade erlebte mit Newcastle United am Sonntag einen harten Rückschlag in der Premier League. Trotz des frühen Führungstreffers nach vier Minuten lagen die Magpies bereits zur Halbzeit mit 1:2 beim abstiegsbedrohten West Ham United zurück.
Howe erklärt Woltemade-Rückschlag
Entsprechend drastisch folgten die Maßnahmen von Trainer Eddie Howe zur Pause. Der Engländer reagierte mit einem Dreifachwechsel auf die Darbietung seiner Mannschaft. Auch Topscorer Woltemade musste dabei weichen und wurde durch William Osula ersetzt.
„Ich hätte jeden auswechseln können“, erklärte Howe seine Wechsel-Gründe nach der Partie und sagte: „Das spiegelte unsere Spielsituation wider. Es kommt sehr selten vor, dass ich so empfinde. Ich glaube, das ist mir seit meinem Amtsantritt als Trainer von Newcastle noch nie passiert.“
Erschreckende Auswärtsserie bei Newcastle
Auch nach den Wechseln kam es bei Newcastle jedoch nicht zu einem Aufschwung. Die finale 1:3-Niederlage setzte einen katastrophalen Auswärtstrend fort. Seit April warten die Magpies auf einen Auswärtssieg in der Liga und stehen nur noch auf Rang 13 der Premier League. Ein Aufwärtstrend nach zuletzt drei Pflichtspielsiegen in Folge scheint jäh gestoppt worden zu sein.
„Die Dynamik war nicht da. Die Physis und die Energie haben gefehlt. Wir haben früh getroffen und hätten das Spiel an uns reißen können, aber das haben wir nicht getan und es uns entgleiten lassen“, analysierte Howe den Auftritt seiner Mannschaft.
Howe: „Nicht das Newcastle der vergangenen Spielzeiten“
Weiter wurde er deutlich: „Es sah nicht aus wie ein Newcastle-Team, das wir in den vergangenen Spielzeiten gesehen haben. Die Körpersprache, der kollektive Geist auf dem Platz – viele kleine Dinge waren nicht vorhanden. Das war ein Nebenprodukt davon, dass wir mental einfach nicht da waren, wo wir hätten sein müssen.“
Für den aktuell verletzten Niclas Füllkrug und West Ham war der erst zweite Saisonsieg ein wichtiger Befreiungsschlag. „Ich denke, die Fans haben heute etwas in der Mannschaft gesehen“, meinte Coach Nuno Espírito Santo, der seine ersten drei Punkte seit Amtsübernahme feierte und sich betonte: „Das ist es, was wir wollen. Wie können wir als Team unseren Fans zeigen, dass wir kämpfen wollen und die Situation verändern wollen?“