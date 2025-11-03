Howe erklärt Woltemade-Rückschlag

Niklas Senger 03.11.2025 • 14:25 Uhr Nick Woltemade und Newcastle United müssen einen harten Rückschlag verkraften. Ein schwarzer Sonntagnachmittag endet für den deutschen Nationalspieler bereits zur Pause.

Nick Woltemade erlebte mit Newcastle United am Sonntag einen harten Rückschlag in der Premier League. Trotz des frühen Führungstreffers nach vier Minuten lagen die Magpies bereits zur Halbzeit mit 1:2 beim abstiegsbedrohten West Ham United zurück.

Entsprechend drastisch folgten die Maßnahmen von Trainer Eddie Howe zur Pause. Der Engländer reagierte mit einem Dreifachwechsel auf die Darbietung seiner Mannschaft. Auch Topscorer Woltemade musste dabei weichen und wurde durch William Osula ersetzt.

„Ich hätte jeden auswechseln können“, erklärte Howe seine Wechsel-Gründe nach der Partie und sagte: „Das spiegelte unsere Spielsituation wider. Es kommt sehr selten vor, dass ich so empfinde. Ich glaube, das ist mir seit meinem Amtsantritt als Trainer von Newcastle noch nie passiert.“

Erschreckende Auswärtsserie bei Newcastle

Auch nach den Wechseln kam es bei Newcastle jedoch nicht zu einem Aufschwung. Die finale 1:3-Niederlage setzte einen katastrophalen Auswärtstrend fort. Seit April warten die Magpies auf einen Auswärtssieg in der Liga und stehen nur noch auf Rang 13 der Premier League. Ein Aufwärtstrend nach zuletzt drei Pflichtspielsiegen in Folge scheint jäh gestoppt worden zu sein.

„Die Dynamik war nicht da. Die Physis und die Energie haben gefehlt. Wir haben früh getroffen und hätten das Spiel an uns reißen können, aber das haben wir nicht getan und es uns entgleiten lassen“, analysierte Howe den Auftritt seiner Mannschaft.

Howe: „Nicht das Newcastle der vergangenen Spielzeiten“

Weiter wurde er deutlich: „Es sah nicht aus wie ein Newcastle-Team, das wir in den vergangenen Spielzeiten gesehen haben. Die Körpersprache, der kollektive Geist auf dem Platz – viele kleine Dinge waren nicht vorhanden. Das war ein Nebenprodukt davon, dass wir mental einfach nicht da waren, wo wir hätten sein müssen.“