Premier League: Rückschlag für Woltemade

Maximilian Lotz 02.11.2025 • 17:04 Uhr Nick Woltemade hat zuletzt viel Lob bekommen. Doch beim Gastspiel bei West Ham United läuft es für den Nationalspieler nicht optimal.

Nick Woltemade hat bei Newcastle United einen persönlichen Dämpfer hinnehmen müssen. Nach zuletzt überzeugenden Vorstellungen im Trikot der Magpies und viel Lob für seine Leistungen wurde der Nationalspieler bei der 1:3 (1:2)-Niederlage bei West Ham United schon zur Pause ausgewechselt.

Eine Verletzung lag offenbar nicht vor. Vielmehr reagierte Trainer Eddie Howe nach den ersten 45 Minuten mit einem Dreifachwechsel auf die Darbietung seiner Mannschaft bei den Hammers.

Woltemade wurde dabei durch Will Osula ersetzt. Zudem brachte Howe Jacob Ramsey und Fabian Schär für Anthony Gordon und Emil Krafth.

Wechsel verpufft: Newcastle „harmlos ohne Woltemade“

Doch der Effekt blieb aus. „Howes Team wirkte harmlos ohne Woltemade in der Spitze und fand keinen Weg durch das energiegeladene defensive Mittelfeld“, analysierte der Telegraph.

Newcastle fehlte generell die zündende Idee, konstatierte die Sun: „Selbst der Dreifachwechsel zur Halbzeit konnte nicht den gewünschten Unterschied markieren.“

In der Beurteilung des Daily Express kam Woltemade mit einer 6 von 10 noch ganz gut weg. Er habe einige „gute Aktionen“ zu Beginn gehabt, aber seine nachlässige Verteidigungsarbeit an vorderster Front könnte zu seiner Auswechslung zur Pause geführt haben, hieß es weiter.

Howe im Vorfeld noch mit Sonderlob für Woltemade

Howe hatte vor dem Gastspiel im Londoner Eastend den Ex-Stuttgarter noch in den höchsten Tönen gelobt. „Was seine Eingewöhnungszeit, seine Anpassung an die Premier League und unseren Spielstil angeht, hat er die Erwartungen übertroffen“, sagte Howe auf der Spieltags-PK.

Woltemade hat seit seinem Wechsel nach Newcastle in elf Spielen sechs Tore erzielt, bei seinem zwölften Einsatz blieb er allerdings glücklos. Nur 14 Ballaktionen verzeichnete die Statistik in den ersten 45 Minuten gegen West Ham. Zudem blieb er ohne Torschuss.

Jacob Murphy hatte die Gäste zunächst in Führung gebracht (4.). Doch die Gastgeber drehten die Partie. Lucas Paquetá (35.) glich zunächst aus, dann lenkte Sven Botman (45.+5) eine Flanke ins eigene Tor. Tomás Soucek machte schließlich den Deckel drauf (90.+8).