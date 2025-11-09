DFB-Star trifft - Nächster Dämpfer für Woltemade und Newcastle

SPORT1 09.11.2025 • 17:09 Uhr Nächster Dämpfer für Nick Woltemade und Newcastle United. Die Magpies müssen sich dem FC Brentford geschlagen geben. Nationalspieler Kevin Schade leitet die Wende ein.

Im Duell der deutschen Nationalspieler hat Kevin Schade am elften Spieltag der englischen Premier League Nick Woltemade ausgestochen.

Beim 3:1 (0:1) gegen Newcastle United gelang Schade der zwischenzeitliche Ausgleich für den FC Brentford (56.). Harvey Barnes (29.) hatte die Gäste zunächst in Führung gebracht, die Treffer zum Sieg erzielte Doppeltorschütze Igor Thiago (78./Foulelfmeter, 90.+5).

Woltemade bleibt unauffällig

Der unauffällige Woltemade und der Ex-Schalker Malick Thiaw (ebenfalls in die Nationalmannschaft berufen) liegen mit Newcastle, das Abwehrspieler Dan Brown durch Gelb-Rot verlor (73.), damit nur noch zwei Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. Schon in der Vorwoche hatte Newcastle mit 1:3 (1:2) gegen West Ham United verloren.

In der 77. Minute - unmittelbar vor dem Elfmeter von Thiago - musste dann auch noch Magpies-Keeper Nick Pope verletzt raus. Für ihn kam Aaron Ramsdale in die Partie. Er konnte den Strafstoß nicht parieren.

Brentford dagegen kletterte in der Tabelle auf den zwölften Platz (16 Punkte). Knapp davor liegen Oliver Glasner mit Crystal Palace (17) und Fabian Hürzeler mit Brighton & Hove Albion (16) - beide Mannschaften trennten sich im direkten Duell 0:0. Die Londoner wären bei einem Sieg auf einen Europapokalplatz nach vorne gerückt.

Premier League: Nmecha trifft für Leeds

Trotz eines Treffers von Lukas Nmecha steckt auch Leeds United weiter im Abstiegskampf. Die Mannschaft von Daniel Farke unterlag im Kellerduell beim Tabellenvorletzten Nottingham Forest 1:3 (1:1). Nmecha hatte den Aufsteiger mit seinem dritten Saisontor zunächst in Führung gebracht (13.).

Eine klare Niederlage kassierte die bisherige Überraschungsmannschaft der Saison: Der AFC Bournemouth unterlag 0:4 (0:2) bei Aston Villa und verpasste den Sprung auf einen Champions-League-Platz. Die Mannschaft von Trainer Andoni Iraola kassierte nach dem 1:3 bei Manchester City zum ersten Mal zwei Niederlagen nacheinander und ist nun punktgleich mit Villa (beide 18).

