Woltemade: So reagierten die Bayern-Stars auf meinen Wechsel

Luca Utz 16.11.2025 • 20:34 Uhr DFB-Star Nick Woltemade ist im Sommer nach zwischenzeitlicher Einigung mit dem FC Bayern zu Newcastle United gewechselt. Hierzu gratulierten ihm wohl auch die Spieler aus München.

Der FC Bayern wollte ihn im Sommer unbedingt, war jedoch nicht bereit, jeden Preis zu zahlen. Trotz zwischenzeitlicher Einigung zog es Nick Woltemade im vergangenen Sommer letztlich nicht nach München, sondern für 75 Millionen Euro zu Newcastle United.

Glückwünsche zu diesem Wechsel gab es auch aus einer überraschenden Richtung, wie der Stürmer jetzt verraten hat.

„Mir haben auch die Bayern-Spieler gratuliert. Wenn man sieht, dass ein Spieler einen Schritt nach vorne macht, dann gibt es Glückwünsche“, sagte der DFB-Star der Bild.

„Spezielle Umstände“ - Woltemade wollte zum FC Bayern

„Das war dann auch bei mir so, es gab keine negativen Stimmen, zumal es bei mir ja spezielle Umstände waren“, erklärte der 23-Jährige, der eigentlich zu den Bayern wechseln wollte. Davon wussten auch die Stars des Rekordmeisters.

Hierzu sagte Woltemade: „Wir hatten über die Situation gesprochen, vor allem weil wir uns auch im Supercup begegnet sind, als Stuttgart auf Bayern traf. Als wir uns dann aber das nächste Mal gesehen haben, hatte ich eh schon bei Newcastle unterschrieben.“

„Haben alle gratuliert“

Am Tag seines Wechsels in die Premier League habe er sehr viele Nachrichten bekommen - aber daran, welcher Bayern-Star ihm zuerst gratuliert hat, erinnert sich Woltemade nicht.