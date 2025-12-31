Amorim bemängelt "fehlende Qualität" bei Manchester United

SID 31.12.2025 • 09:18 Uhr Der Teammanager ist nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Wolverhampton alles andere als zufrieden.

Teammanager Rubin Amorim von Manchester United hat nach dem enttäuschenden 1:1 (1:1) gegen den Abstiegskandidaten Wolverhampton Wanderers Kritik an seiner Mannschaft geübt und in Abwesenheit einiger Stammspieler "fehlende Qualität" bemängelt. "Uns fehlt es an Spielfluss, dann an Qualität, dann an Kreativität, und dann kassieren wir auch noch ein Gegentor nach einem Standard", sagte Amorim.

Bruno Fernandes, Mason Mount and Kobbie Mainoo fehlten verletzt, Bryan Mbeumo (Kanada) und Amad Diallo (Elfenbeinküste) sind mit ihren Nationalmannschaften beim Afrika-Cup im Einsatz. Wolverhampton hatte zuvor zwölf Spiele nacheinander verloren, es war erst der dritte Punktgewinn im 19. Premier-League-Spiel.

"Uns fehlen eine Menge Spieler zur gleichen Zeit. Natürlich ist es etwas anderes, wenn Casemiro und (Manuel, d. Red) Ugarte im Mittelfeld spielen, als wenn man Kobbie Mainoo, Mason Mount oder Bruno hat – das ist normal", sagte Amorim: "Wir müssen nur unsere Spieler zurückbekommen, dann wird das Spiel auch flüssiger laufen."

ManUnited ist derzeit Sechster und hat 15 Punkte Rückstand auf Tabellenführer FC Arsenal. Die Champions League ist aber noch in Reichweite, der FC Liverpool mit Florian Wirtz hat als Vierter nur zwei Punkte mehr und noch ein Spiel in der Hinterhand.