City quält Guardiola: "Habe meine Haare verloren"

SID 03.12.2025 • 11:40 Uhr 5:4 nach 5:1: Das wilde Spiel von Manchester City beim FC Fulham hat bei Pep Guardiola Spuren hinterlassen.

Nervlich war Pep Guardiola am Ende, die gute Laune ließ sich der Startrainer von Manchester City vom wilden Spiel beim FC Fulham aber nicht verderben.

„Hattet ihr Spaß, Leute? Ja? War nett, oder?“, sagte der Spanier nach dem Schlusspfiff zur versammelten Presse und erhielt natürlich direkt die Gegenfrage. „Ich? Oh mein Gott. Ich habe meine Haare verloren“, scherzte Guardiola und strich mit der Hand über seine Glatze.

Die Citizens hatten am Dienstagabend im Craven Cottage nach einem Eigentor von Sander Berge (54.) scheinbar beruhigend mit 5:1 geführt, dann wurde es nochmal spannend. Alex Iwobi (57.) und Samuel Chukwueze (72./78.) verkürzten auf 4:5, zu mehr reichte es dann nicht mehr, City nahm die drei Punkte mit.

Neun-Tore-Wahnsinn: „Es ist die Premier League“

„Es ist die Premier League. In einer anderen Liga hast du die Kontrolle, aber es ist die Premier League“, sagte Guardiola zum Spielverlauf. „Ich weiß, dass ihr fragen werdet: Was ist passiert? Was ist passiert? Aber ich habe keine Antwort.“