Premier League

Haaland rekordträchtig - aber ManCity zittert bei Neun-Tore-Wahnsinn

City zittert bei Neun-Tore-Wahnsinn

Erling Haaland erreicht in der Premier League einen Meilenstein. Aber Manchester City gibt bei Fulham fast einen Vier-Tore-Vorsprung aus der Hand.
Auf der PK vor dem Spiel gegen Fulham ist Pep Guardiola sehr kurz angebunden. Der City-Trainer glaubt nicht, dass der späte Siegtreffer von Phil Foden gegen Leeds etwas über die Mentalität seines Teams aussage.
SID
Erling Haaland erreicht in der Premier League einen Meilenstein. Aber Manchester City gibt bei Fulham fast einen Vier-Tore-Vorsprung aus der Hand.

Stürmerstar Erling Haaland hat mit Manchester City einen Rekord und den nächsten turbulenten Sieg in der Premier League gefeiert.

Beim FC Fulham gewann das Team von Trainer Pep Guardiola knapp mit 5:4 (3:1), der norwegische Angreifer erzielte dabei seinen 100. Treffer in der Premier League - schneller knackte diesen Meilenstein kein anderer Spieler. Haaland benötigte lediglich 111 Spiele und löste damit Alan Shearer (124 Spiele) ab.

In der 17. Minute traf der 25-Jährige gegen Fulham zur Führung, die Treffer von Tijjani Reijnders (37.), Phil Foden (44./48) und ein Eigentor von Sander Berge (54.) wähnten City auf der Siegerstraße.

Fulhams Aufholjagd gegen ManCity wird nicht belohnt

Das zwischenzeitliche 1:3 durch Emil Smith Rowe (45.+2) wirkte wie eine Randnotiz, ehe Fulham beim Stand von 1:5 noch einmal aufdrehte. Alex Iwobi (57.) und Samuel Chukwueze (72./78.) sorgten spät für Spannung. Den Ausgleich ließ City aber nicht mehr zu.

Damit behaupten die Skyblues in der Premier League ihren zweiten Platz hinter Spitzenreiter FC Arsenal. Erst zuletzt hatte das Team von Guardiola beim Last-Minute-Sieg (3:2) gegen Kellerkind Leeds United vom deutschen Trainer Daniel Farke zittern müssen.

