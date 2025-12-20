Premier League: Salah? "Er hat sich bei uns entschuldigt"

Maximilian Lotz 20.12.2025 • 09:02 Uhr Ein Liverpool-Star verrät, dass sich Mohamed Salah intern für sein brisantes Interview entschuldigt hat.

Sein verbaler Rundumschlag sorgte Anfang Dezember für ordentlich Wirbel - intern hat Mohamed Salah beim FC Liverpool versucht, die Wogen zu glätten. Das hat Teamkollege Curtis Jones nun verraten.

„Mo ist ein eigenständiger Mensch und kann seine eigene Meinung sagen. Er hat sich bei uns entschuldigt und gesagt: ‚Wenn ich jemanden verletzt oder euch in irgendeiner Weise gekränkt habe, entschuldige ich mich dafür.‘ So ist er nun einmal", sagte Jones bei Sky Sports.

FC Liverpool: Jones sieht Salahs Frust auch positiv

„Ich kann nur für mich sprechen, da ich Mo kenne und weiß, wie er mit uns umgeht und wie er sich in dieser Situation verhalten hat. Er war auch positiv eingestellt. Er war genau derselbe Mo, er hatte ein breites Lächeln im Gesicht und alle gingen genauso mit ihm um wie sonst auch“, berichtete Jones weiter.

Salahs Frust über dessen Reservistenrolle bewertete Jones sogar durchaus positiv: „Wenn jemand einfach damit zufrieden ist, nur auf der Bank zu sitzen und nicht spielen und dem Team nicht helfen zu wollen, dann ist das meiner Meinung nach eher ein Problem.“

Der 24-Jährige ergänzte: „Wenn wir - mich eingeschlossen - jemals wütend waren, dann immer aus gutem Grund. In diesem Moment kam das vielleicht nicht richtig rüber, aber es war nie die Absicht, der Mannschaft, der Mitarbeitern, dem Trainer oder irgendjemandem zu schaden.“

Er betonte den familiären Zusammenhalt im Team. „Familien streiten sich zwar, aber sie halten zusammen“, sagte Jones. „Dieser kleine Ausrutscher hat gezeigt, dass die Familie das Wichtigste ist.“

Jones richtet Blick nach vorne

Schließlich richtete Jones den Blick nach vorne: „Das haben wir jetzt hinter uns gelassen, wir harmonieren gut als Team, spielen gut und fangen an, Spiele zu gewinnen.“

Salah war beim Auswärtsspiel bei Leeds United zum dritten Mal in Folge auf der Bank gesessen, anschließend hatte er seinem Ärger darüber Luft gemacht. Er fühle sich vom Verein „vor den Bus geworfen“, sagte der Offensivstar. Beim folgenden Champions-League-Spiel wurde Salah aus dem Kader genommen. In der Premier League kehrte er dann wieder zurück.

Slot spricht über die Causa Salah

Trainer Arne Slot sagte am Freitag auf der PK: „Ich habe letzte Woche gesagt, dass Taten mehr sagen als Worte, und wir haben weitergemacht. Er war im Kader und er war der erste Spieler, den ich eingewechselt habe.“