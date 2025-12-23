FC Liverpool: Besiegelt der Isak-Schock Salahs Zukunft?

Vincent Wuttke 23.12.2025 • 15:09 Uhr Alexander Isak ist schwer verletzt. Eine Legende ist sicher, dass damit die Zukunft von Mo Salah in Liverpool geklärt ist.

Sorgt ausgerechnet die Horror-Diagnose von Alexander Isak für das Ende der Zukunftsspekulationen um Mo Salah beim FC Liverpool? Isak zog sich am vergangenen Wochenende gegen Tottenham eine Sprunggelenksverletzung zu und brach sich das Wadenbein. Der Schwede wurde bereits operiert und fällt wohl mehrere Monate aus.

Daher steht für Liverpool-Legende und TV-Experte Jamie Carragher fest, dass ein Abschied des Ägypters im Winter vom Tisch ist. „Ich bin mir jetzt sicher, dass Mo Salah beim Verein bleiben wird“, sagte der 47-Jährige in der Sendung „Monday Night Football“ bei Sky Sports.

Zudem erwartet der Ex-Verteidiger weitere Reaktionen der Reds. „Harvey Elliott wird wahrscheinlich ebenfalls von Aston Villa zurückkehren, wohin er ausgeliehen ist.“

Läuft Salah gar in anderer Rolle auf?

Zudem brachte Carragher mit Antoine Semenyo einen Stürmer von Bournemouth ins Spiel. „Auch Liverpool wurde bereits mehrfach mit ihm in Verbindung gebracht. Wir alle wissen, dass er im Januar eine Ausstiegsklausel hat.“

Doch vor allem auf Salah dürfte eine größere Rolle warten. „Dann gibt es noch Flügelspieler wie Salah und Gakpo, die ebenfalls schon viele Spiele in der Mitte bestritten haben.“

Salah hatte vor wenigen Wochen zu einem verbalen Rundumschlag aufgrund seiner vorübergehenden Reservistenrolle ausgeholt und vor allem Trainer Arne Slot ins Visier genommen.

Salah-Zukunft durch Isak-Schock geklärt?

Der Ägypter wurde danach suspendiert, kehrte aber vor seiner Abreise zum Afrika Cup zurück und überzeugte gegen Brighton. Doch die Frage nach der Zukunft wurde vor dem Abflug nicht geklärt.

Salah hatte sogar seine Eltern zum Spiel gegen Brighton eingeladen, damit sie im Falle eines Wechsels den letzten Auftritt in Anfield miterleben. Doch nun dürften weitere Spiele hinzukommen, da ein großer Konkurrent um Spielzeit wegbricht.