FC Liverpool: Horror-Diagnose für Isak

SPORT1 22.12.2025 • 22:28 Uhr Alexander Isak verletzt sich am vergangenen Wochenende schwer. Wie Liverpool bestätigt, wird der Schwede lange ausfallen.

Hiobsbotschaft für den FC Liverpool: Alexander Isak hat sich am Wochenende beim 2:1-Sieg der Reds gegen Tottenham Hotspur eine Sprunggelenksverletzung zugezogen und das Wadenbein gebrochen. Dies teilte der Verein am Montagabend offiziell mit.

Der 26-Jährige wurde bereits erfolgreich operiert. Genauere Details nannten die Liverpooler nicht. Auch zur Ausfallzeit machte der Klub keine konkreten Angaben.

„Isaks Rehabilitation wird nun im Training Centre fortgesetzt, ein Zeitrahmen für seine Rückkehr wurde bislang nicht festgelegt“, heißt es in dem Statement lediglich. Zuvor hatten verschiedene Medien bereits über ein Saison-Aus für Isak spekuliert.

Isak war im Sommer nach Liverpool gewechselt

Isak hatte sich nach einer Vorlage von Florian Wirtz bei seinem Torerfolg gegen die Spurs verletzt. Beim Schuss wurde er von Gegenspieler Micky van de Ven abgegrätscht, sein linker Fuß verdrehte sich dabei auf unnatürliche Weise.