FC Liverpool: Dramatischer Moment für 145-Millionen-Mann

Christopher Mallmann 20.12.2025 • 20:33 Uhr Alexander Isak trifft zur Führung für Liverpool, verletzt sich aber in derselben Situation - womöglich sogar schwer.

Um Liverpool-Stürmer Alexander Isak hat sich ein dramatischer Moment abgespielt.

Der 26-Jährige - im vergangenen Sommer für 145 Millionen Euro von Newcastle United zu den Reds gewechselt - traf im Liga-Kracher bei Tottenham Hotspur (2:1) zur erlösenden Führung für das Team von Trainer Arne Slot (56.).

Der Haken: Isak verletzte sich in derselben Situation - womöglich sogar schwer.

Wirtz bedient Isak

Der Schwede war mustergültig von DFB-Star Florian Wirtz bedient worden und knallte den Ball ins lange Eck, während ihn Spurs-Verteidiger Micky van de Ven mit einer Grätsche abräumte.

Isak blieb auf dem Rasen liegen, das Gesicht schmerzverzerrt. Sofort eilten medizinische Betreuer auf den Rasen und untersuchten den Angreifer. Das Ergebnis: Isak konnte nicht weiterspielen, verließ humpelnd den Platz, gestützt von zwei Betreuern (60.).

Wo genau sich der frühere BVB-Profi verletzt hatte, war zunächst nicht aufzuklären.

„Wir müssen abwarten. Es ist noch zu früh, um nach dem Spiel darüber zu sprechen, aber es ist nie gut, wenn ein Spieler ausgewechselt werden muss“, sagte Trainer Slot nach dem Spiel bei BBC.

Frimpong blutet aus dem Mund

Isak war erst zur zweiten Hälfte für Conor Bradley ins Spiel gekommen. Für ihn wurde Jeremie Frimpong eingewechselt.

Für den früheren Verteidiger von Bayer Leverkusen verlief die Partie allerdings auch unglücklich. Nach einem Zusammenprall mit Tottenham-Stürmer Richarlison blutete Frimpong aus dem Mund und musste ebenfalls den Platz verlassen (90.).