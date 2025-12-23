FC Liverpool: Gerrard bringt sich als Slot-Nachfolger ins Spiel

SPORT1 23.12.2025 • 12:42 Uhr Arne Slot kann in seinem zweiten als Liverpool-Coach nicht an die Erfolge aus der Meister-Saison anschließen. Wird der Niederländer bald ersetzt? Eine Klub-Legende meldet Ambitionen an.

Von den Erfolgen früherer Tage können sich gerade Trainer oft nicht viel kaufen. War Liverpool-Coach Arne Slot vor wenigen Monaten der Meister-Held, wird nun schon seit Wochen über einen nahenden Rauswurf spekuliert.

Zwar wird Slot mit ziemlicher Sicherheit keine Kündigung unter dem Weihnachtsbaum finden, jedoch bringt sich eine Liverpool-Legende schon mal als potenzieller Nachfolger ins Gespräch. Die Rede ist von Steven Gerrard.

„Ich bin brutal, brutal ehrlich zu dir. Ich würde Liverpool jederzeit in jedem Bereich helfen, in jeder Minute, an jedem Tag. Ich würde ihnen bei allem helfen“, verdeutlichte er bei TNT Sports seine Bereitschaft.

Auch nach seiner aktiven Zeit ist der Engländer noch immer Feuer und Flamme für die Reds. „Ich bin ein Liverpool-Fan. Ich will nur das Beste für Liverpool. Aber wenn Liverpool mich irgendwann in irgendeinem Bereich braucht – dann bin ich da", machte er klar.

Gerrard unterstützt Slot: „Will, dass er Liverpool wieder groß macht“

Selbst wenn klar sein dürfte, dass eine Klub-Ikone wie Gerrard nicht als Küchenhilfe oder Platzwart zurück nach Liverpool kehren würde, sind seine Aussagen nicht als Affront gegen Slot zu verstehen.

„Ich will nicht, dass Arne Slot seinen Job verliert. Ich will, dass er das in Ordnung bringt, dass er es dreht und Liverpool wieder groß macht“, machte er deutlich.

Gerrard erinnerte daran, was Slot mit den Reds in der Vorsaison erreicht hatte: „Ich bin vor vier oder fünf Monaten durch die ganze Stadt gesprungen, als Liverpool die Liga gewonnen hat.“

Liverpool läuft den Saisonzielen hinterher

Aktuell gestaltet sich die Situation natürlich ganz anders. Liverpool wurde nach der spektakulären Transfer-Offensive im Sommer als Top-Favorit in der Premier League und Champions League gehandelt, hinkt der Erwartungshaltung aber hinterher. In der Liga belegen die Reds mit zehn Zählern Rückstand auf Arsenal Platz fünf, in der Königsklasse rangiert man als Tabellen-Neunter knapp hinter den direkten Achtelfinal-Plätzen.

Immerhin: Nach einigen katastrophalen Leistungen im November (u.a. 0:3 gegen Nottingham, 0:3 bei Manchester City und 1:4 gegen Eindhoven) brachte Slot das Team in den letzten Wochen wieder auf Kurs. Liverpool hat die letzten sechs Pflichtspiele nicht verloren und dabei vier Siege (u.a. gegen Inter Mailand) eingefahren.

Ganz so bedrohlich wie noch vor ein paar Wochen ist die Lage für Slot also nicht mehr, der auch die Fans weiterhin hinter sich hat.

Gerrard aktuell ohne Trainerjob

Dass Gerrard eines Tages das Amt übernimmt, ist natürlich trotzdem nicht ausgeschlossen. Bereits nach seiner Meisterschaft mit den Glasgow Rangers 2021 wurde er als künftiger Liverpool-Coach gehandelt.