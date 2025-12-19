Guardiola-Nachfolger? Nachfolge-Kandidat reagiert

SPORT1 19.12.2025 • 14:53 Uhr Manchester City soll Enzo Maresca als möglichen Nachfolger von Pep Guardiola ins Auge gefasst haben. Der 45-Jährige gibt seinem aktuellen Arbeitgeber aber nun ein klares Bekenntnis.

Enzo Maresca, Trainer des FC Chelsea, hat die aufkommenden Spekulationen über eine Rückkehr zu Manchester City zurückgewiesen. „Ich habe hier bei Chelsea einen Vertrag bis 2029. Mein Fokus liegt ausschließlich auf diesem Verein und ich bin stolz, hier zu sein“, sagte er auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Newcastle United.

Der 45-Jährige gab somit ein klares Bekenntnis zu den Londonern ab: „ManCity-Gerüchte? Das ist zu 100 Prozent Spekulation. Dafür habe ich keine Zeit.“ Maresca steht seit Sommer 2024 bei Chelsea an der Seitenlinie. In der vergangenen Saison gewann er mit den Blues die Conference League und die Klub-WM.

Hört Guardiola am Saisonende auf?

In Manchester wächst die Befürchtung, dass Guardiola den Klub trotz eines gültigen Vertrags bis 2027 schon im kommenden Sommer verlassen könnte. Unter anderem berichtet dies The Athletic und bezieht sich dabei auf „zahlreiche gut informierte Quellen außerhalb des Vereins“.

Eine endgültige Entscheidung soll den Meldungen zufolge zwar erst gegen Ende der Saison fallen, doch intern seien die Vorbereitungen für die Zeit nach Guardiola längst in vollem Gange. Sollte sich der Spanier wirklich für einen vorzeitigen Abgang entscheiden, will man vorbereitet sein.