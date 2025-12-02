Historisch! Haaland pulverisiert Legenden-Marke

Christopher Mallmann 02.12.2025 • 21:18 Uhr Erling Haaland ist weiter nicht zu stoppen. Der Norweger knackt eine Tormarke auf historische Weise.

Superstar Erling Haaland hat eine weitere Tormarke geknackt - und das auf historische Weise.

Der Stürmer von Manchester City traf beim FC Fulham zur 1:0-Führung (17.) und erzielte damit sein 100. Tor in der Premier League.

Haaland gelang dieses Kunststück innerhalb von 111 Spielen - der bisherige Rekordhalter Alan Shearer brauchte für die 100-Tore-Marke ganze 124 Partien.

Haaland nicht zu stoppen

Neben Haaland und Shearer gibt es 33 weitere Spieler, denen 100 Treffer in der Premier League gelangen.

Der Norweger spielt seit Sommer 2022 in Manchester, seitdem erzielte er 143 Pflichtspieltreffer für die Citizens.