Mit der B-Elf zum sechsten Sieg in Serie: Manchester City hat im englischen League Cup das Halbfinale erreicht. Trotz einer großen Rotation von Teammanager Pep Guardiola und ohne Stars wie Erling Haaland oder Gianluigi Donnarumma in der Startelf setzte sich der Favorit am Mittwoch im Viertelfinale mit 2:0 (1:0) gegen den FC Brentford durch.
Notbremse? City trotzdem im Halbfinale
Bei den „Bees“ standen Kevin Schade und Vitaly Janelt in der Startelf. Der fünfmalige deutsche Nationalspieler Schade war an der Führung der Skyblues etwas unglücklich beteiligt.
Eine Kopfballabwehr des früheren Freiburgers landete bei Rayan Cherki, der mit einem Distanzknaller aus rund 20 Metern gekonnt vollendete (32.). In der zweiten Hälfte legte Savinho nach (67.).
Rote Karte? City wohl im Glück
Etwas Glück hatten die Cityzens vermeintlich jedoch schon in der 16. Spielminute. Nach einem langen Ball von Brentford war Schade in die Tiefe gestartet und wurde von Verteidiger Abdukodir Khusanov zu Fall gebracht.
Der Unparteiische zeigte dem Usbeken aber nur die Gelbe Karte und entschied sich dagegen, die Situation als Notbremse zu werten.
„Schade ist ziemlich nah am Tor, und der Innenverteidiger räumt ihn ab. Deckt ein anderer Verteidiger?“, lautete die anschließende Frage im Liveticker bei Daily Mail, nachdem City um eine lange Zeit in Unterzahl herumgekommen war. Der VAR war im Viertelfinale nicht im Einsatz.
Manchester City hat zuletzt wettbewerbsübergreifend überzeugend performt. Die letzte Niederlage kassierte das Starensemble am 25. November beim 0:2 gegen Bayer Leverkusen in der Champions League.
Einen unglücklichen Abend erwischte am Mittwoch zudem Youngster Oscar Bobb. Der Norweger verpasste weite Teile der letzten Saison mit einem Beinbruch. Nach nur 19 Minuten musste der Norweger erneut verletzt ausgewechselt werden und wurde von Phil Foden ersetzt.
Mit Sport-Informations-Dienst (SID)