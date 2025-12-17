Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Premier League
Premier League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Premier League>

Notbremse? City trotzdem im Halbfinale

Notbremse? City trotzdem im Halbfinale

Manchester City lässt im League Cup gegen Brentford nichts anbrennen. Eine strittige Szene im ersten Durchgang sorgt jedoch für Aufsehen.
Manchester City zieht ohne einige Stars ins Halbfinale des League Cup ein
© IMAGO/Every Second Media
SPORT1
Manchester City lässt im League Cup gegen Brentford nichts anbrennen. Eine strittige Szene im ersten Durchgang sorgt jedoch für Aufsehen.

Mit der B-Elf zum sechsten Sieg in Serie: Manchester City hat im englischen League Cup das Halbfinale erreicht. Trotz einer großen Rotation von Teammanager Pep Guardiola und ohne Stars wie Erling Haaland oder Gianluigi Donnarumma in der Startelf setzte sich der Favorit am Mittwoch im Viertelfinale mit 2:0 (1:0) gegen den FC Brentford durch.

Bei den „Bees“ standen Kevin Schade und Vitaly Janelt in der Startelf. Der fünfmalige deutsche Nationalspieler Schade war an der Führung der Skyblues etwas unglücklich beteiligt.

Eine Kopfballabwehr des früheren Freiburgers landete bei Rayan Cherki, der mit einem Distanzknaller aus rund 20 Metern gekonnt vollendete (32.). In der zweiten Hälfte legte Savinho nach (67.).

Rote Karte? City wohl im Glück

Etwas Glück hatten die Cityzens vermeintlich jedoch schon in der 16. Spielminute. Nach einem langen Ball von Brentford war Schade in die Tiefe gestartet und wurde von Verteidiger Abdukodir Khusanov zu Fall gebracht.

Der Unparteiische zeigte dem Usbeken aber nur die Gelbe Karte und entschied sich dagegen, die Situation als Notbremse zu werten.

„Schade ist ziemlich nah am Tor, und der Innenverteidiger räumt ihn ab. Deckt ein anderer Verteidiger?“, lautete die anschließende Frage im Liveticker bei Daily Mail, nachdem City um eine lange Zeit in Unterzahl herumgekommen war. Der VAR war im Viertelfinale nicht im Einsatz.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Manchester City hat zuletzt wettbewerbsübergreifend überzeugend performt. Die letzte Niederlage kassierte das Starensemble am 25. November beim 0:2 gegen Bayer Leverkusen in der Champions League.

Einen unglücklichen Abend erwischte am Mittwoch zudem Youngster Oscar Bobb. Der Norweger verpasste weite Teile der letzten Saison mit einem Beinbruch. Nach nur 19 Minuten musste der Norweger erneut verletzt ausgewechselt werden und wurde von Phil Foden ersetzt.

-----

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite