Liverpool-Idol macht Krebsdiagnose öffentlich

Maximilian Lotz 08.12.2025 • 12:52 Uhr Der ehemalige englische Nationalspieler Robbie Fowler veröffentlicht Bilder seiner Krebsbehandlung.

Robbie Fowler hat in den Sozialen Medien seine Hautkrebserkrankung öffentlich gemacht. Bei Instagram teilte der 50 Jahre alte frühere Angreifer des FC Liverpool Bilder seiner Behandlung.

Fowler wurde demnach ein Basalzellkarzinom an der Augenbraue entfernt. Dabei handelt es sich um eine Unterart von weißem Hautkrebs.

„Es waren einige Leute, die mir kürzlich die gleichen Dinge gesagt haben: Wenn Pickel/Flecken ungewöhnlich aussehen, sollte man sie untersuchen lassen“, schrieb Fowler und nannte die entsprechende Diagnose. „Frühzeitig entdeckt, daher sieht es zum Glück gut aus.“

Frühere Liverpool-Spieler wünschen Fowler gute Besserung

Die ehemaligen Liverpool-Spieler Fabio Aurelio, Luis Garcia und Mark Gonzalez reagierten mit Genesungswünschen auf Fowlers Posting.

Fowler schoss in seiner Karriere in 344 Spielen für Liverpool 163 Tore. Seinen größten Erfolg mit den Reds feierte er 2001, als er neben dem UEFA-Cup auch den englischen FA Cup und den League Cup gewann. Im Jahr darauf wurde er mit Liverpool europäischer Supercup-Sieger.

Für die englische Nationalmannschaft bestritt Fowler 26 Spiele und erzielte dabei sieben Tore. Nach Stationen in Australien, Thailand und Indien beendete er 2012 seine aktive Laufbahn. Anschließend versuchte er sich auch zeitweise als Trainer, 2023 arbeitete er kurzzeitig bei Al-Qadsiah in Saudi-Arabien.