Mohamed Salah kehrt zurück - doch die große Frage bleibt

Vincent Wuttke 13.12.2025 • 22:11 Uhr Mohamed Salah feiert eine mehr als gelungene Rückkehr bei Liverpool. Der Ägypter selbst scherzt wieder. Die Presse beschäftigt aber eine große Frage.

Ist auf einmal wieder alles gut? Am Samstagnachmittag hat Mo Salah beim FC Liverpool nach seiner Wutrede und Suspendierung seine Rückkehr gefeiert. Der Ägypter spielte beim 2:0 gegen Brighton eine entscheidende Rolle. Die Mitspieler schwärmen, Trainer Arne Slot wirkt wieder entspannt und der Ägypter scherzt. Auch die Presse in Europa feiert.

Der Ägypter saß nach seinem verbalen Rundumschlag gegen den Coach zunächst auf der Bank, kam aber früh ins Spiel für den angeschlagenen Joe Gomez. Salah nutzte seine Bühne und überzeugte mit einer Vorlage zum 2:0. Ein eigenes Tor blieb dem auffälligen und hochmotivierten Linksfuß in der Nachspielzeit verwehrt. Von den Fans wurde er gefeiert und so verabschiedete sich der 33-Jährige auch mit einem Scherz aus dem Stadion.

Als die wartenden Reporter fragten, ob Salah denn zwei Minuten für sie Zeit habe, da antwortete der Afrikaner lachend: „Nein, nicht in zwei Wochen nacheinander. Nein.“

Er spielte auf sein Wut-Interview an, das ganz Liverpool aus den Fugen hob. Doch auf einmal scheint die ganze Aufregung schon wieder vergessen. Die internationale Presse stellt dennoch bereits die große Zukunftsfrage.

ENGLAND

The Sun: „Salah feiert ein überraschendes Comeback und Ekitiké stiehlt ihm die Show. Der Tag begann mit dem Verdacht, dass Liverpool das Problem nur aufgeschoben hatte, indem es Mo Salah nachgab. Er endete jedoch mit deutlichen Anzeichen dafür, dass der ägyptische König von Anfield, der wieder glücklich und gut gelaunt ist, auch bei seiner Rückkehr im nächsten Monat noch seinen Thron besteigen will.“

BBC: „Alle Augen waren auf Salah gerichtet. Nach dem Spiel applaudierte Salah allen vier Seiten des Anfield-Stadions. Der Ägypter wird am Montag vor dem Afrika-Cup zum Nationalteam stoßen. Er könnte bis zu acht Spiele verpassen. Da seine Zukunft noch ungewiss ist, bleibt abzuwarten, ob er jemals wieder für Liverpool spielen wird.“

SPANIEN

Marca: „Anfield begnadigt Salah - bei seinem Abschied von Liverpool? Vor genau einer Woche löste Salah einen Brand aus. Er hat seine Strafe verbüßt, Anfield hat ihn begnadigt und er geht mit ungewisser Zukunft zum Afrika-Cup.“

As: „Salah: Begnadigung, Party und Abschied. Nachdem er sich am Freitag mit seinem Trainer unterhalten hatte, um die Wogen nach den Äußerungen des Spielers in der vergangenen Woche zu glätten, stand der Ägypter am Wochenende wieder auf der Liste. Die britischen Medien behaupten, dass die Situation noch nicht geklärt ist, aber Anfield feierte die Rückkehr einer seiner Legende in die Mannschaft, die erneut zu einem Sieg ihrer Mannschaft beitrug.“

Mundo Deportivo: „Es war ein emotionales Spiel für die Fans von Liverpool, nachdem Mohamed Salah mit seinen explosiven Äußerungen vor einer Woche eine enorme Krise ausgelöst hatte. Es standen mehrere Fragen im Raum. Und dann war Salah mit Ekitiké wieder in der Hauptrolle. Nun fährt er zur Afrika-Meisterschaft... und danach?“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Die Wiedergeburt von Liverpool geht weiter. Im letzten Spiel von Mo Salah in Anfield vor seiner Abreise zum Afrika-Cup und trotz seiner Wiedereingliederung ist die Zukunft in der Schwebe. Seine Leistung ist aber der beste Weg, um die Fehde mit Slot und dem Verein sowie die Zweifel an seiner Zukunft beiseite zu schieben.“

FRANKREICH