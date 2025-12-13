FC Liverpool: Salah-Entscheidung fix! - Dicke Überraschung um Superstar

Vincent Wuttke 13.12.2025 • 16:33 Uhr Mohamed Salah kehrt gegen Brighton in den Kader des FC Liverpool zurück. Dann folgt eine dicke Überraschung.

Nach seinem verbalen Rundumschlag gegen Trainer Arne Slot und anschließender Suspendierung kehrt Mohamed Salah beim FC Liverpool in den Kader zurück. Der Ägypter sitzt am Samstagnachmittag beim Heimspiel gegen Brighton auf der Bank.

Englische Medien hatten über Salahs Rückkehr bereits am Freitagabend berichtet. Während der Partie folgte eine dicke Überraschung. Denn als sich Rechtsverteidiger Joe Gomez nach 26 Minuten verletzt raus musste, kam Salah trotz reichlich anderer Alternativen in die Partie! Dominik Szoboszlai rückte extra aus der Offensive zurück.

Die Fans empfingen ihn mit lautem Applaus und sangen den Namen des Stars lauthals. Der Spieler betrat den Rasen mit einem Lächeln. Salah hatte zuletzt noch seinen Unmut mehr als deutlich kundgetan. Doch das, was der 33-Jährige vor etwas mehr als einer Woche von sich gab, ähnelte fast dem endgültigen Scharfstellen einer ohnehin schon tickenden Zeitbombe.

Salah wirbelt Verein auf

Der Ägypter berichtete von einem Bruch mit Coach Arne Slot. „Ich habe oft gesagt, dass ich ein gutes Verhältnis zum Trainer hatte. Auf einmal haben wir gar kein Verhältnis mehr“, betonte Salah und stellte infrage, ob er überhaupt noch einmal für den LFC auflaufen werde.

Mit seinem Rundumschlag wirbelte Salah den gesamten Verein auf. Legenden wie Jamie Carragher schalteten sich ein und kritisierten den Torjäger scharf.

Ob Salah in Liverpool bleibt, ist aber weiter offen.

Was hat Salah vor?

Der Stürmer befeuerte die Gerüchte noch einmal zusätzlich vor einigen Tagen und meinte: „Ich habe meinen Eltern gesagt, sie sollen zum Spiel gegen Brighton kommen. [...] Ich werde es genießen und mich vor dem Afrika-Cup von den Fans verabschieden, weil ich nicht weiß, was dann passieren wird“, sagte Salah.

Oder gibt es doch noch die große Wende? Ein erster Schritt ist getan. Bei Sky sprach Slot vor dem Anpfiff gegen Brighton darüber, ob er mit der Entwicklung um Salah zufrieden sei. „Ja, natürlich, sonst hätte ich wahrscheinlich anders gehandelt. Er ist heute wieder im Kader und sitzt auf der Bank.“