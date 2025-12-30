Premier League: Liverpool feuert Standardtrainer

Daniel Höhn 30.12.2025 • 15:16 Uhr Der FC Liverpool hat seinen Standardtrainer vor die Tür gesetzt. Sowohl defensiv als auch offensiv weist der englische Meister nach ruhenden Bällen erhebliche Schwächen auf.

Kurz vor dem Ende des Jahres hat sich der FC Liverpool von seinem Standardtrainer Aaron Briggs getrennt. Das verkündete der englische Meister am Dienstag, nachdem zuvor einige Medien darüber berichtet hatten.

Die Reds kassierten in der Premier League gemeinsam mit Bournemouth die meisten Gegentore nach Standards. Schmerzhafte zwölf Tore fing sich der LFC in den bisherigen 18 Partien ein.

Erschwerend kam hinzu, dass Liverpool auch bei offensiven Standards weitestgehend harmlos blieb. Nur der abgeschlagene Tabellenletzte Wolverhampton Wanderers erzielte weniger Tore nach ruhenden Bällen als die Mannschaft von Trainer Arne Slot, die lediglich auf drei Standard-Tore kommt.

Briggs kam erst 2024 zu den Reds

Briggs war im Sommer 2024 zum FC Liverpool gekommen. Zu Beginn war er Coach für individuelle Entwicklung, ehe er den Posten als Standardtrainer übernahm.