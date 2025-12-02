Premier League: Newcastle patzt nach kurioser Woltemade-Szene

Niklas Senger 02.12.2025 • 23:43 Uhr Unentschieden in letzter Sekunde. Nick Woltemade und Newcastle United müssen trotz zahlreicher Chancen ein Unentschieden gegen Tottenham Hotspur verkraften.

Newcastle United gegen Tottenham Hotspur - es war das Duell zweier Premier-League-Teams, die dringend einen Sieg brauchten, um den eigenen Erwartungen näher zu kommen. Am Dienstagabend trennten sich beide Teams nach einem Krimi in der Schlussphase jedoch mit einem 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Die Partie nahm spät Fahrt auf, nachdem im ersten Durchgang lediglich Joelinton für Newcastle am Pfosten gescheitert war (36.). Nach der Pause legte Woltemade eine Hereingabe auf Bruno Guimaraes ab, der platziert zur Führung abschloss (71.).

Den schnellen Ausgleich durch Cristian Romero für Tottenham (78.) machte Anthony Gordon vermeintlich vergessen (86.). Doch der argentinische Weltmeister Romero glich erneut aus - sehenswert per Fallrückzieher (90.+5).

Woltemade mit Assist und verwirrender Elfmeter-Szene

Zwischenzeitlich hatte eine strittige Elfmeterszene Newcastle vom Sieg träumen lassen. Dabei lieferte allerdings auch DFB-Star Nick Woltemade kuriose Bilder.

Innenverteidiger Dan Burn war nach einem Eckball in der 81. Minute zu Boden gegangen, nachdem er länger mit Tottenhams Rodrigo Bentancur aneinandergeraten war. Der Schiedsrichter wertete das Halten ohne Blick auf den Ball letztlich als strafwürdiges Foulspiel.

Anschließend sicherte sich der eingewechselte Anthony Gordon zielstrebig den Ball und machte sich bereit, den wichtigen Strafstoß auszuführen.

Während die Diskussionen im Sechzehner jedoch erneut aufbrandeten, machte Woltemade Anstalten, den Elfmeter gerne übernehmen zu wollen und schnappte sich für kurze Zeit den Ball von seinem Teamkollegen, ehe Gordon doch selbst verwandelte. Auch Woltemade hatte in dieser Saison bereits einmal seine Ruhe vom Punkt bewiesen, überließ diesmal dann doch Joker Gordon den Ball.

Newcastle patzt trotz Chancenplus

Die Magpies konnten schließlich trotz eines deutlichen Chancenvorteils erneut keinen Dreier verbuchen. Mit 19:8-Abschlüssen und 7:2-Schüssen aufs Tor war Newcastle über weite Strecken der Partie die überlegene Mannschaft, vergab die eigenen Chancen jedoch zu leichtfertig.