Premier League: "Unter den Bus gestoßen": Salah teilt aus!

Johannes Vehren 06.12.2025 • 22:41 Uhr Liverpools Trainer Arne Slot setzt Mohamed Salah zum dritten Mal in Folge auf die Bank. Der Ägypter teilt im Anschluss mächtig aus.

Deutliche Worte von Mohamed Salah! Nachdem der Star des FC Liverpool beim Auswärtsspiel gegen Leeds United zum dritten Mal in Folge auf die Bank gesetzt und nicht einmal eingewechselt wurde, hat der Ägypter über seine Situation, sein Verhältnis zu Trainer Arne Slot und seine Zukunft gesprochen.

„Ich kann es nicht glauben, ich bin sehr enttäuscht“, gab Salah nach dem 3:3 in der Mixed-Zone einen Einblick in seine Gefühlswelt.

Kein Verhältnis mehr zu Slot?

Der 33-Jährige verwies darauf, dass er sehr viel für den Verein getan habe: „Ich sitze auf der Bank und weiß nicht warum. Ich habe das Gefühl, dass der Verein mich fallen lässt. So fühle ich mich.“

Salah war seine Ratlosigkeit anzumerken: „Ich habe schon oft gesagt, dass ich ein gutes Verhältnis zum Trainer habe, und plötzlich haben wir kein Verhältnis mehr – ich weiß nicht warum."

Salah: „Nicht akzeptabel“

Der Ägypter betonte, dass die aktuelle Situation für ihn „nicht akzeptabel“ sei und meinte: „Es fühlt sich an, als ob mich der Klub unter den Bus gestoßen hat. Aber ich glaube nicht, dass ich das Problem bin.“

Salah ließ daraufhin seine Zukunft offen. Er verriet, dass er seine Mutter zum kommenden Heimspiel gegen Brighton eingeladen habe, damit sie ihn nochmal in Liverpool sieht.