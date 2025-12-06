Premier League: Sensationstor! Teamkollege von Nick Woltemade gelingt Historisches

Julius Schamburg 06.12.2025 • 17:03 Uhr Newcastle United geht mit einem Traumtor gegen Burnley in Führung. Bruno Guimaraes schreibt mit seinem Treffer Vereinsgeschichte.

Bruno Guimaraes hat Newcastle United beim 2:1 (2:0) in der Premier League gegen den FC Burnley mit einem traumhaften Tor mit 1:0 in Führung gebracht.

Es geschah in der 31. Minute: Guimaraes traf per Eckstoß von der linken Seite direkt in den oberen rechten Winkel. Burnley-Keeper Martin Dúbravka wurde noch entscheidend gestört und musste mit ansehen, wie der perfekt platzierte Ball über ihm im Toreck einschlug.

Newcastle: Guimaraes schreibt Vereinsgeschichte

Entsprechend wurde der Teamkollege von Nick Woltemade in der englischen Presse für seinen Kunstschuss gefeiert. „Wie um alles in der Welt hat Bruno Guimaraes das gemacht? Der Brasilianer schießt einen Eckstoß, der über alle hinwegfliegt und im Netz landet. Eine großartige Leistung des Kapitäns von Newcastle, und seine Mannschaft geht in Führung“, schrieb die BBC.

„Ich habe noch nie zuvor ein Tor nach einer Ecke geschossen. Es ist ein unglaubliches Tor, eines der schönsten Tore meiner Karriere“, freute sich der Torschütze.

Guimaraes hatte bereits am Dienstag beim 2:2 gegen Tottenham Hotspur nach Vorlage von Woltemade zum zwischenzeitlichen 1:0 getroffen. Dort war Guimaraes noch zur Halbzeit eingewechselt worden. Am Samstag kehrte der Brasilianer in die Startelf zurück, was sich prompt bezahlt machte.

Mit seinem Tor hat Guimaraes auch Vereinsgeschichte geschrieben. Es war das 20. Tor, das direkt nach einer Ecke in der Premier League erzielt wurde, und das erste, das jemals von einem Newcastle-Spieler erzielt wurde.

Premier League: Traumtor ebnet Newcastle-Sieg

Anthony Gordon erhöhte vom Elfmeterpunkt unmittelbar vor dem Pausenpfiff auf 2:0 (45.+8). Zian Flemming traf in der Nachspielzeit, ebenfalls per Strafstoß, noch zum 1:2 (90.+4) - gleichbedeutend mit dem Endstand. Burnley-Verteidiger Lucas Pires war in der ersten Halbzeit mit glatt Rot vom Platz geflogen (43.).

Woltemade zeigte eine engagierte Leistung und wurde in der 74. Minute durch Yoane Wissa ersetzt.