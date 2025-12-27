Premier League: Villa schockt auch Chelsea

SPORT1 27.12.2025 • 20:57 Uhr Aston Villa schlägt den FC Chelsea und setzt seine beeindruckende Serie fort. Gegen die Blues wird ein Einwechselspieler zum Matchwinner.

Starkes Comeback von Aston Villa im Spitzenspiel der Premier League beim FC Chelsea. Trotz schwacher erster Hälfte drehten die Villans das Spiel noch und gewannen am Ende mit 2:1 (0:1) an der Stamford Bridge.

Spieler des Spiels war Ollie Watkins, der nach Einwechslung einen Doppelpack schnürte (63./84.). Der Tabellendritte setzte damit seine beeindruckende Siegesserie fort - es war der achte Ligaerfolg in Folge.

Zuvor hatte Joao Pedro die Blues in einer starken und einseitigen ersten Hälfte mit dem 1:0 nach etwas mehr als einer halben Stunde belohnt. Aston Villa gelang in den ersten 45 Minuten so gut wie gar nichts.

Premier League: Watkins dreht Partie mit Doppelpack

Doch nach der Pause zeigte sich an der Stamford Bridge ein komplett anderes Spiel und die Gäste drehten auf. Watkins, der kurz vor der Stundenmarke in die Partie kam, entschied schlussendlich das Spiel.