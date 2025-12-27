Premier League: Villa schockt auch Chelsea

Starkes Comeback von Aston Villa im Spitzenspiel der Premier League beim FC Chelsea. Trotz schwacher erster Hälfte drehten die Villans das Spiel noch und gewannen am Ende mit 2:1 (0:1) an der Stamford Bridge.
Team der Stunde schockt auch Chelsea
Spieler des Spiels war Ollie Watkins, der nach Einwechslung einen Doppelpack schnürte (63./84.). Der Tabellendritte setzte damit seine beeindruckende Siegesserie fort - es war der achte Ligaerfolg in Folge.
Zuvor hatte Joao Pedro die Blues in einer starken und einseitigen ersten Hälfte mit dem 1:0 nach etwas mehr als einer halben Stunde belohnt. Aston Villa gelang in den ersten 45 Minuten so gut wie gar nichts.
Premier League: Watkins dreht Partie mit Doppelpack
Doch nach der Pause zeigte sich an der Stamford Bridge ein komplett anderes Spiel und die Gäste drehten auf. Watkins, der kurz vor der Stundenmarke in die Partie kam, entschied schlussendlich das Spiel.
Mit dem Sieg bleiben die Villans auch an Manchester City und Spitzenreiter Arsenal dran, die ihre Spiele ebenfalls gewinnen konnten.
Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach