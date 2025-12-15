Premier League: Woltemade meldet sich nach Eigentor zu Wort

Johannes Behm 15.12.2025 • 07:54 Uhr Nick Woltemade meldet sich nach seinem bitteren Derby-Auftritt inklusive Eigentor zu Wort.

Newcastle-Stürmer Nick Woltemade hat sich nach seinem bitteren Eigentor im Derby gegen Sunderland zu Wort gemeldet und für die aufbauenden Worte der Fans bedankt.

„Derby-Tage sind immer etwas Besonderes. Dieser hier tut besonders weh. Danke für all die positiven Nachrichten, Geordies“, schrieb Woltemade am Sonntagabend in seiner Instagram-Story.

Bei der 0:1-Niederlage gegen Sunderland war der deutsche Nationalspieler im negativen Sinne zum spielentscheidenden Akteur geworden. Nach einer Flanke von der rechten Seite hatte Woltemade den Ball klären wollen, das Leder allerdings mit Wucht aufs eigene Tor geköpft.

Aus kurzer Distanz knallte der Ball noch an die Unterkante der Latte und anschließend ins Tor. Der 23-Jährige reagierte sichtlich geschockt und schlug die Arme über dem Kopf zusammen.

Woltemades „bitterster Tag im Trikot der Magpies“

Sky-Experte Thomas Hitzlsperger analysierte die Szene: „Besser kann man es nicht machen. Tragisch. Es war ohnehin schon ein schwieriger Nachmittag für ihn. Und dann ist es nachvollziehbar, dass man da klären will. Dass der Ball dann so unter die Latte geht, ist extrem bitter.“

Tatsächlich fand Woltemade bereits vor dem Eigentor kaum ins Spiel. Newcastle verteidigte tief, hatte kaum Ballbesitz und so konnte sich auch der deutsche Stürmer nur wenig offensiv in Szene setzen.

In der 75. Minute wurde der DFB-Stürmer dann vorzeitig ausgewechselt. Yoane Wissa kam stattdessen herein. Schmidt-Sommerfeld fand: „Das wird mit Abstand sein bitterster Tag im Trikot der Magpies.“