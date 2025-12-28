Newsticker
Premier League: Woltemade reagiert auf Wirtz-Premiere

Woltemade reagiert auf Wirtz-Premiere

Florian Wirtz bricht den Bann und erzielt sein erstes Tor für den FC Liverpool. Nationalmannschafts-Kollege Nick Woltemade feiert den Nationalspieler ab.
Florian Wirtz hat im 23. Pflichtspiel für den FC Liverpool sein erstes Tor erzielt. Der Treffer war sowohl für den 22-Jährigen als auch für das ganze Team eine Erleichterung, erklärt Trainer Arne Slot.
Maximilian Huber
Florian Wirtz bricht den Bann und erzielt sein erstes Tor für den FC Liverpool. Nationalmannschafts-Kollege Nick Woltemade feiert den Nationalspieler ab.

Mit seinem Tor gegen Wolverhampton hat Florian Wirtz seinen persönlichen Bann gebrochen und sein erstes Tor im Trikot des FC Liverpool erzielt.

Nicht nur die Mitspieler des Ex-Leverkuseners freuten sich mit Wirtz, auch ehemalige Weggefährten und Nationalmannschafts-Kollege Nick Woltemade feierten den Offensivstar ab. „King“, schrieb Woltemade unter einen Beitrag von Wirtz, den der 22-Jährige nach dem 2:1-Sieg der Reds gegen Wolverhampton auf Instagram gepostet hatte.

„Wirtz findet seinen Flo“

Auch Ex-Teamkollege Victor Boniface, mit dem Wirtz bei Bayer Leverkusen gemeinsam Double-Sieger wurde, gratulierte dem DFB-Star zu seinem Torerfolg. „Ich habe dir gesagt, dass es kommen wird, mein Freund“, schrieb der Stürmer.

Wirtz erntete nach dem Spiel lobende Worte seines Trainers Arne Slot, von den Fans wurde er zum „Spieler des Spiels“ gewählt. Auch die englische Tageszeitung Daily Mail titelte am Sonntagmorgen wortspielend: „Wirtz is finding his flo“ (deutsch: Wirtz findet seinen Flo[w]; d. Red.).

Nach seinem ersten Assist in der Premier League gegen Tottenham ließ der 22-Jährige seinen ersten eigenen Treffer folgen. Mit den Reds belegt der DFB-Star derzeit den vierten Tabellenplatz.

