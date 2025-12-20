Premiere für Florian Wirtz

SID 20.12.2025 • 20:51 Uhr Florian Wirtz liefert seine erste Vorlage in der Premier League. Der FC Liverpool kämpft sich zum Sieg.

Florian Wirtz hat seinen langersehnten ersten Scorerpunkt in der englischen Premier League gesammelt.

Beim 2:1 (0:0)-Erfolg des FC Liverpool bei Tottenham Hotspur war der Ex-Leverkusener direkt am Führungstreffer beteiligt.

Der 23-Jährige wurde anschließend auf den einschlägigen Liverpool-Fanseiten gefeiert. „Wirtz wird besser und besser“, schrieb Rousing The Kop.

Wirtz gehört zu Gewinnern

Beim Liverpool Echo bekam er für seine Leistung die Note 8 (Wertung 1 bis 10; Anm. d. Red.) - die beste Note aller Reds-Spieler neben Virgil van Dijk.

Die Fanseite Liverpool.com zählte den Deutschen zu den Gewinnern und gab ihm neben Hugo Ekitiké, Alexander Isak und Curtis Jones die Note 7, bemerkte allerdings, dass „noch mehr getan werden“ müsse.

Die Reds hatten bei den Spurs vor allem von der frühen Roten Karte gegen den ehemaligen Leipziger Xavi Simons (33.) profitiert. Nach einer schnellen Umschaltaktion steckte Wirtz den Ball auf Alexander Isak (56.) durch, der vor Guglielmo Vicario cool blieb, sich dabei aber verletzte.

Spurs in doppelter Unterzahl gegen Liverpool

Hugo Ekitiké erhöhte wenig später (66.). Trotz Unterzahl gelang Richarlison (83.) noch der Anschlusstreffer für die Spurs. In der Nachspielzeit sah auch Christian Romero (90.+3) die Gelb-Rote Karte, sodass Liverpool die Partie in doppelter Überzahl souverän zu Ende spielte.

Zunächst zeigte der Schiedsrichter Gelb, er wurde jedoch vom VAR an den Monitor gebeten und korrigierte seine Entscheidung folgerichtig auf Rot. Die Überzahl nutzten die Gäste nach der Pause konsequent aus.