Premier League: Woltemades Serie gerissen

Für Nick Woltemade ist am Dienstagabend eine erstaunliche Serie gerissen. Der DFB-Star fehlte beim Auswärtsspiel beim FC Burnley (JETZT im LIVETICKER) in der Startelf und musste damit erstmals seit seinem Wechsel in die Premier League und seinem Debüt am vierten Spieltag in einem Ligaspiel auf der Bank Platz nehmen. Zuvor hatte er 15-mal in Serie in der Premier-League-Startelf gestanden.
Woltemades Serie gerissen
Woltemade hatte zuletzt turbulente Wochen hinter sich. Nach seinem entscheidenden Eigentor im Derby gegen den AFC Sunderland rotierte er schon im League-Cup-Viertelfinale gegen den FC Fulham aus der Startformation.
Im darauffolgenden Ligaspiel gegen den FC Chelsea reagierte der Stürmer jedoch prompt mit einem Doppelpack, ehe er am legendären Boxing Day - an dem in diesem Jahr nur eine einzige Partie stattfand - 68 Minuten lang blass blieb. Am Ende verlor Newcastle mit 0:1 gegen die Red Devils. Am Gegentreffer war auch Woltemade, der unglücklich per Kopf vorlegte, beteiligt.
Wissa erstmals in der Premier-League-Startelf
Wie schon beim späten Pokalsieg gegen Fulham rückte am 19. Spieltag Yoane Wissa für Woltemade in die Anfangsformation. Der Franzose war im Sommer für fast 60 Millionen Euro vom FC Brentford gekommen, fehlte anschließend aber lange aufgrund einer Knieverletzung.
Während Wissa nach zuletzt vier Einwechslungen nun sein Startelf-Debüt in der Premier League feiern durfte, müssen sich die Fans der Magpies vorerst weiterhin gedulden, wenn es um eine mögliche Doppelspitze der beiden Torjäger geht.
