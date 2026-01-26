Arsenal um Souveränität bemüht

SID 26.01.2026 • 06:06 Uhr Das Polster von Premier-League-Spitzenreiter Arsenal schrumpft immer weiter. Die Gunners sind um Souveränität bemüht.

Der schwächelnde Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal will sich von seiner ersten Heimpleite in dieser Saison nicht beirren lassen. Als „eine wirklich schmerzhafte Niederlage“ bezeichnete Teammanager Mikel Arteta das 2:3 (1:1) im prestigeträchtigen Duell gegen Manchester United, doch: „Wir müssen daraus lernen. Niederlagen gehören zum Gewinnen dazu, und man muss sie so hinnehmen, weil das Team daran erinnert werden muss, wie gut es ist.“

Gegen United schrumpfte der Vorsprung der Gunners erneut. Nach den Nullnummern gegen Nottingham Forest und den FC Liverpool haben die Gunners nur noch vier Punkte Vorsprung auf die ersten Verfolger Manchester City und Aston Villa. Erstmals verlor Arsenal nach eigener Führung.

„Das gehört zum Fußball dazu. Jetzt müssen wir härter arbeiten als je zuvor. Wir sind immer noch Tabellenführer“, sagte Kapitän Martin Ödegaard. Auch Bukayo Saka forderte nach der „bitteren Niederlage“ Zusammenhalt. „Wir werden versuchen, wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden“.

Arsenal verliert nach eigener Führung

Ein Eigentor von United-Verteidiger Lisandro Martinez hatte die Gunners vor eigenem Publikum zunächst auf Kurs gebracht (29.). Doch Manchester antwortete durch Bryan Mbeumo (37.) und einen sehenswerten Treffer von Patrick Dorgu (50.). Nach dem späten Ausgleich von Mikel Merino (84.) hatte Matheus Cunha (87.) das letzte Wort.

Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel unter der Leitung des neuen Coachs Michael Carrick springt der krisengeschüttelte Premier-League-Riese auf den vierten Platz.