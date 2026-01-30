Arteta: Havertz "bereit" für nächsten Startelfeinsatz

SID 30.01.2026 • 12:56 Uhr Kai Havertz winkt wohl gleich der nächste Einsatz. Der Nationalspieler hatte erst am Mittwoch nach 357 Tagen sein Startelf-Comeback gefeiert – und offenbar gut überstanden.

Nach seinem erfolgreichen Startelf-Comeback in der Champions League winkt Fußball-Nationalspieler Kai Havertz beim FC Arsenal in der Premier League gleich der nächste Einsatz von Beginn an. Arsenals Teammanager Mikel Arteta sieht den lange verletzten Angreifer trotz nur drei Tagen Pause dafür „bereit“, bestätigte der Spanier vor dem Spiel des Spitzenreiters bei Leeds United am Samstag (16.00 Uhr).

„Er war eine lange Zeit raus und jetzt müssen wir die Belastung und die Spiele, in denen wir ihn für die Startelf auswählen, gut managen“, fügte Arteta an. Nach dem Königsklassen-Duell mit Qairat Almaty am Mittwoch (3:2), bei dem Havertz ein Tor schoss und ein weiteres vorbereitete, habe der 26-Jährige „aber keine Reaktion“ gespürt, berichtete Arteta.