Premier League: ManCity kassiert nächsten Dämpfer im Meisterrennen

SID 04.01.2026 • 20:54 Uhr Manchester City gibt spät den Sieg gegen den FC Chelsea aus der Hand. Enzo Fernández sichert dem Klubweltmeister ganz spät einen Punkt.

Manchester City hat im Titelkampf in der Premier League den nächsten Dämpfer kassiert und den Anschluss an Tabellenführer Arsenal verloren. Gegen den FC Chelsea reichte es nur zu einem 1:1.

Enzo Fernández traf für die Blues in der Nachspielzeit (90.+4) zum umjubelten Ausgleich. Im ersten Spiel nach der Trennung von Teammanager Enzo Maresca zeigte das Team von Interimstrainer Calum McFarlane viel Moral.

ManCity hatte dank Tijjani Reijnders (42.) lange in Führung gelegen, brachte den Sieg aber nicht ins Ziel. So wuchs der Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal auf sechs Punkte an, die Gunners hatten tags zuvor mit einem 3:2 beim AFC Bournemouth vorgelegt.

Premier League: Nächster Dämpfer für Pep und City

Für die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola war es dagegen ein neuerlicher Dämpfer: Bereits zum Jahreseinstand hatte ManCity beim 0:0 beim AFC Sunderland gepatzt.