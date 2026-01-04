Premier League: ManCity kassiert nächsten Dämpfer im Meisterrennen

Manchester City hat im Titelkampf in der Premier League den nächsten Dämpfer kassiert und den Anschluss an Tabellenführer Arsenal verloren. Gegen den FC Chelsea reichte es nur zu einem 1:1.
City verliert Anschluss an die Spitze
Enzo Fernández traf für die Blues in der Nachspielzeit (90.+4) zum umjubelten Ausgleich. Im ersten Spiel nach der Trennung von Teammanager Enzo Maresca zeigte das Team von Interimstrainer Calum McFarlane viel Moral.
ManCity hatte dank Tijjani Reijnders (42.) lange in Führung gelegen, brachte den Sieg aber nicht ins Ziel. So wuchs der Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal auf sechs Punkte an, die Gunners hatten tags zuvor mit einem 3:2 beim AFC Bournemouth vorgelegt.
Premier League: Nächster Dämpfer für Pep und City
Für die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola war es dagegen ein neuerlicher Dämpfer: Bereits zum Jahreseinstand hatte ManCity beim 0:0 beim AFC Sunderland gepatzt.
Chelsea hatte sich am Neujahrstag von Maresca getrennt. Laut Medienberichten sollen angebliche Gespräche des Italieners mit Manchester zu den Gründen für die Trennung gehört haben. Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, Maresca könne Guardiola im Sommer beerben.