"Brutales Statement!" Chelsea-Hammer offiziell

Philipp Heinemann , Raphael Weber 01.01.2026 • 14:24 Uhr Der FC Chelsea trennt sich von seinem Trainer Enzo Maresca - und braucht nun einen neuen Coach für die sportliche Kehrtwende.

Der FC Chelsea und sein Trainer Enzo Maresca gehen getrennte Wege. Dies gab das englische Topteam am Neujahrstag offiziell bekannt - zuvor hatten bereits etliche Berichte zu einem möglichen Aus des Italieners die Runde gemacht.

Maresca hatte die Blues im Sommer 2024 übernommen und sowohl die Conference League als auch die Klub-Weltmeisterschaft gewonnen: „Diese Erfolge werden ein wichtiger Teil der jüngeren Vereinsgeschichte bleiben, und wir danken ihm für seine Verdienste um den Verein“, heißt es in dem Statement des Klubs.

Aus bei Chelsea: Sportliche Talfahrt und persönliche Probleme

Weiter wurde verkündet: Maresca und der Verein seien der Meinung, dass die Trennung dem Team die beste Chance gebe, wieder in die Spur zu finden.

Chelsea konnte nur eines der letzten sieben Spiele in der Premier League gewonnen. Diverse Medien hatten aber schon im Vorfeld des Maresca-Abgangs berichtet, dass der sportliche Trend nicht hauptverantwortlich für die nun getroffene Entscheidung sei.

Vielmehr habe sich zwischen Coach und Klubspitze schon vor einiger Zeit ein tiefer Riss aufgemacht. Maresca selbst hatte Anfang Dezember davon gesprochen, dass „viele Leute“ im Verein die letzten 48 Stunden zu den „schlimmsten“ seiner Periode an der Stamford Bridge gemacht hätten.

Chelsea verkündet Maresca-Aus mit „brutalem 99-Wörter-Statement“

In England sorgte auch die Art und Weise von Marescas Abgang für Aufsehen. Mit einem „brutalen 99-Wörter-Statement“ sei der Trainer von Chelsea gefeuert worden, titelte die Daily Mail und stellte fest: „Der Blues-Boss geht zurück, nachdem Spannungen mit der Vereinsführung ihren Höhepunkt erreicht haben.“

In der Sun wurde als Wortwitz das „Enz of the story“ verkündet, „nach dem völligen Zusammenbruch der Beziehungen inmitten einer Horrorserie nur wenige Monate nach dem Gewinn von zwei Trophäen.“

Neuer Chelsea-Trainer: Erste Namen kursieren

Chelsea braucht nun einen neuen Trainer, nachdem die Blues als erster Klub der Premier League einen Trainer an einem 1. Januar freistellten. Ein paar Namen kursieren bereits.

Wie die Daily Mail in England schreibt, steht unter anderem Roberto De Zerbi auf der Shortlist - der Italiener ist allerdings an Olympique Marseille gebunden. Als weiteren Kandidaten nennt die Zeitung Andoni Iraola vom AFC Bournemouth.

The Athletic wiederum wirft den Namen Liam Rosenior (Strasbourg) in den Raum. Der Österreicher Oliver Glasner (Crystal Palace) gehöre nicht zu den Anwärtern auf den Job.