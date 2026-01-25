Newsticker
Woltemade in der Tor-Krise

Woltemade tief in der Krise

Nick Woltemade sitzt bei Newcastle lange nur auf der Bank. Nach Einwechslung kann er dem Spiel keine Wende geben.
Nick Woltemade und Yoane Wissa kämpfen bei Newcastle United um den Stammplatz in der Sturmspitze. Vor dem Duell mit der PSV Eindhoven sprechen Trainer Eddie Howe und Sven Botman über die beiden Stürmer.
SPORT1
Nick Woltemade sitzt bei Newcastle lange nur auf der Bank. Nach Einwechslung kann er dem Spiel keine Wende geben.

Gebrauchter Nachmittag für Nick Woltemade und Newcastle United: Bei der 0:2-Niederlage gegen Aston Villa wurde der DFB-Star erst nach gut einer Stunde eingewechselt und blieb weitestgehend unauffällig.

Damit setzt sich auch seine Tor-Krise fort, der Stürmer ist nun seit neun Pflichtspielen ohne Treffer. Letztmalig traf er kurz vor Weihnachten im vergangenen Jahr beim 2:2 gegen den FC Chelsea.

Der 23-Jährige musste wie schon beim Champions-League-Sieg gegen PSV Eindhoven von Beginn an auf der Bank Platz nehmen, Yoane Wissa erhielt erneut den Vorzug. In der 62. Minute kam Woltemade beim Stand von 0:1 für Wissa auf den Platz.

Woltemade bleibt nach Einwechslung blass

Einfluss auf den Spielausgang hatte der blasse Woltemade allerdings nicht mehr, Aston Villa erzielte kurz vor Schluss sogar noch das 2:0 durch Ollie Watkins. Newcastle United hat damit auch einen herben Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze kassiert.

Sie rutschten nach der jüngsten Erfolgsserie von vier ungeschlagenen Liga-Spielen wieder ins Tabellenmittelfeld ab. Villa liegt als Dritter nun bereits 13 Punkte voraus und dürfte kaum noch einzuholen sein.

Der nach einem 3:1 (1:0) bei Crystal Palace auf Rang vier gerückte FC Chelsea ist mit nur vier Zählern mehr allerdings noch in Reichweite.

