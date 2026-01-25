Woltemade in der Tor-Krise

SPORT1 25.01.2026 • 17:04 Uhr Nick Woltemade sitzt bei Newcastle lange nur auf der Bank. Nach Einwechslung kann er dem Spiel keine Wende geben.

Gebrauchter Nachmittag für Nick Woltemade und Newcastle United: Bei der 0:2-Niederlage gegen Aston Villa wurde der DFB-Star erst nach gut einer Stunde eingewechselt und blieb weitestgehend unauffällig.

Damit setzt sich auch seine Tor-Krise fort, der Stürmer ist nun seit neun Pflichtspielen ohne Treffer. Letztmalig traf er kurz vor Weihnachten im vergangenen Jahr beim 2:2 gegen den FC Chelsea.

Der 23-Jährige musste wie schon beim Champions-League-Sieg gegen PSV Eindhoven von Beginn an auf der Bank Platz nehmen, Yoane Wissa erhielt erneut den Vorzug. In der 62. Minute kam Woltemade beim Stand von 0:1 für Wissa auf den Platz.

Woltemade bleibt nach Einwechslung blass

Einfluss auf den Spielausgang hatte der blasse Woltemade allerdings nicht mehr, Aston Villa erzielte kurz vor Schluss sogar noch das 2:0 durch Ollie Watkins. Newcastle United hat damit auch einen herben Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze kassiert.

Sie rutschten nach der jüngsten Erfolgsserie von vier ungeschlagenen Liga-Spielen wieder ins Tabellenmittelfeld ab. Villa liegt als Dritter nun bereits 13 Punkte voraus und dürfte kaum noch einzuholen sein.

Der nach einem 3:1 (1:0) bei Crystal Palace auf Rang vier gerückte FC Chelsea ist mit nur vier Zählern mehr allerdings noch in Reichweite.

