Fix! Manchester United wirf Trainer Amorim raus

SPORT1 05.01.2026 • 11:10 Uhr Manchester United zieht die Reißleine und trennt sich von seinem Trainer. Nach einer erstaunlichen Pressekonferenz zeichnete sich die Entscheidung bereits ab.

Ruben Amorim ist nicht mehr Trainer von Manchester United. Wie der Verein offiziell bekannt gab, wurde der Portugiese mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Die Entscheidung folgte einen Tag nach einem verblüffenden Auftritt Amorims: Dieser hatte bei einer Pressekonferenz zu einem Rundumschlag ausgeholt, bei dem er unter anderem auch den Sportdirektor Jason Wilcox kritisiert hatte.

Als Interimstrainer wird der ehemalige United-Profi Darren Fletcher fungieren. Der bisherige U18-Trainer werde das Team beim Spiel am Mittwoch gegen Burnley betreuen.

United trennt sich „widerwillig“ von Amorim

„Da Manchester United derzeit auf dem sechsten Platz der Premier League steht, hat die Vereinsführung widerwillig die Entscheidung getroffen, dass es an der Zeit ist, eine Veränderung vorzunehmen”, heißt es in dem Statement des Vereins noch. Dies gebe „der Mannschaft die beste Chance auf eine möglichst hohe Platzierung in der Premier League.“