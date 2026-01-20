"Grenze überschritten"- Zoff zwischen Ex-ManUnited-Stars

Curdt Blumenthal 20.01.2026 • 17:11 Uhr United-Vereinslegende Rio Ferdinand gehen Aussagen von zwei seiner Ex-Mannschaftskollegen zu weit.

Rio Ferdinand hat seinen beiden ehemaligen Mannschaftskollegen Paul Scholes und Nicky Butt vorgeworfen, in Auslassungen über Manchester-United-Spieler Lisandro Martinez zu persönlich geworden zu sein.

„Ich denke, diese Woche gab es einige Dinge, die wohl die Grenze zum Persönlichen überschritten haben“, sagte die Vereinslegende in seiner YouTube-Show „Rio Ferdinand Presents“.

Scholes und Butt hatten in ihrem Podcast „The Good, The Bad & The Football” darüber gescherzt, dass der 21 Zentimeter größere Manchester-City-Stürmer Erling Haaland seinen Gegenspieler Martinez ohne Probleme hochheben und ins Tor werfen könne.

Martinez forderte daraufhin von den beiden Podcastern, ihm dies ins Gesicht zu sagen.

Ferdinand: Martinez nicht an Eskalation interessiert

Ferdinand vermutet, dass dies allerdings keine Einladung für einen offenen Disput war, sondern die Forderung, den Streit ordentlich niederzulegen.

„Er sagt nicht: ‚Kommt mich irgendwo treffen, und wir streiten uns‘. Er sagt: ‚Lasst uns persönlich miteinander reden, wenn ihr ein Problem habt‘“, erklärte Ferdinand.