Horrorszene um Woltemade-Teamkollegen

SPORT1 08.01.2026 • 08:06 Uhr Beim irren Last-Minute-Sieg von Newcastle gegen Leeds verletzt sich Woltemade-Teamkollege Fabian Schär wohl schwer.

Bange Momente bei Newcastle United. Beim späten 4:3-Sieg gegen Leeds United hat sich Abwehrspieler Fabian Schär wohl schwer verletzt. In der 70. Minute prallte der 34-Jährige mit Gegenspieler Dominic Calvert-Lewin zusammen und verhakte sich dabei äußerst unglücklich in dessen Beinen. Unter großen Schmerzen blieb Schär auf dem Rasen liegen.

Sofort eilte das medizinische Personal herbei, das sich noch rund fünf Minuten auf dem Feld um den Schweizer kümmerte, ehe er unter dem Applaus der Fans und mit einer Stütze am Bein abtransportiert wurde.

Schär wurde durch Jacob Ramsey ersetzt, gleichzeitig wechselte Cheftrainer Eddie Howe auch Yoane Wissa für Nick Woltemade ein.

Howe gibt erstes Update zu Schär

Nach der Partie lieferte Howe erste Informationen bezüglich seines verletzten Verteidigers – und die klangen alles andere als optimistisch.

„Es sieht nicht gut aus für Fab. Ich glaube, er ist im Moment im Krankenhaus. Er hat ein Problem mit dem Knöchel. Wir hoffen, dass es nicht so ernst ist, wie es aussieht. Wir senden ihm unsere besten Wünsche. Er ist ein so wichtiger Spieler“, so der Coach.

„Seit er zu diesem Verein gekommen ist, hat er Unglaubliches für uns geleistet. Er war fast immer überall dabei. Er hat sich immer für die Mannschaft eingesetzt, und leider sieht es so aus, als hätte er sich eine schwere Verletzung zugezogen.“