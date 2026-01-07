Premier League: Woltemade kehrt zurück

Er darf wieder von Beginn an ran! Nick Woltemade ist in die Startelf von Newcastle United zurückgekehrt.
Woltemade kehrt zurück
Nachdem der 23-Jährige zuletzt beim 3:1 gegen den FC Burnley und beim 2:0 gegen Crystal Palace lediglich in der Schlussphase eingewechselt wurde und nur ein paar Spielminuten bekam, kehrt der DFB-Star gegen Leeds United um den deutschen Trainer Daniel Farke in die Startaufstellung zurück.
Premier League: Serie von Woltemade gerissen
Beim Sieg gegen Burnley musste Woltemade erstmals seit seinem Wechsel in die Premier League und seinem Debüt am vierten Spieltag in einem Ligaspiel auf der Bank Platz nehmen. Zuvor hatte er 15-mal in Serie in der Premier League in der Startelf gestanden.
Woltemade hatte zuletzt turbulente Wochen hinter sich. Nach seinem entscheidenden Eigentor im Derby gegen den AFC Sunderland rotierte er schon im League-Cup-Viertelfinale gegen den FC Fulham aus der Startformation.
Im darauffolgenden Ligaspiel gegen den FC Chelsea reagierte der Stürmer jedoch prompt mit einem Doppelpack, ehe er am legendären Boxing Day - an dem in diesem Jahr nur eine einzige Partie stattfand - 68 Minuten lang blass blieb. Am Ende verlor Newcastle mit 0:1 gegen die Red Devils. Am Gegentreffer war auch Woltemade, der unglücklich per Kopf vorlegte, beteiligt.
Bei den Jokereinsätzen gegen Burnley und Crystal Palace blieb Woltemade ohne nennenswerte Aktionen.
Für Newcastle kommt Woltemade in 29 Spielen auf zwölf Torbeteiligungen (zehn Tore und zwei Assists).