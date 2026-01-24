Premier League: Liverpool-K.o. in letzter Sekunde

SID 24.01.2026 • 20:39 Uhr Die Reds kommen trotz eines schwachen Auftritts nochmal zurück, verspielen den Punkt aber noch. Auch Florian Wirtz bleibt blass.

Nationalspieler Florian Wirtz und der FC Liverpool haben in der englischen Premier League den nächsten Rückschlag kassiert. Der Meister kam beim formschwachen AFC Bournemouth nach einem 0:2-Rückstand zwar zurück, kassierte dann aber mit der letzten Aktion der Partie noch den Treffer zum 2:3 (1:2). Die Reds warten nach einem erneut ideenlosen und fehleranfälligen Auftritt in der Liga nun seit schon fünf Spielen auf einen Sieg.

Der frühere Leverkusener Amine Adli, mit Wirtz Teil der Double-Gewinner der Werkself, traf in der fünften Minute der Nachspielzeit aus dem Gewühl heraus zum umjubelten Dreier der Cherries, dem erst zweiten aus den letzten 14 Begegnungen. Zuvor hatten Virgil van Dijk (45.+1) und der ehemalige Leipziger Dominik Szoboszlai (80.) die Führung der Gastgeber durch Evanilson (26.) und Alejandro Jimenez (33.) ausgeglichen.

Wirtz gelingt nicht viel

Wirtz stand über die volle Distanz auf dem Platz, viel gelang ihm aber nicht. Auch Mohamed Salah, der in der Champions League unter der Woche bei Olympique Marseille (3:0) sein Comeback gegeben hatte und erneut in der Startelf stand, brachte keine Kreativität in die lahmende Offensive. Der Mannschaft von Teammanager Arne Slot, die zuvor immerhin 13 Pflichtspiele nicht verlor, droht nun der Sturz von Platz vier auf acht.

Manchester City machte zumindest einen kleinen Schritt aus der Krise. Nach der Derbypleite bei Manchester United (0:2) und der Blamage in der Champions League beim FK Bodö/Glimt (1:3) siegte die Mannschaft von Starcoach Pep Guardiola mit 2:0 (2:0) gegen Schlusslicht Wolverhampton Wanderers. Der frühere Frankfurter Omar Marmoush (6.) und Neuzugang Antoine Semenyo (45.+2) schossen City zum ersten Ligaerfolg im neuen Jahr.