Premier League: Erlösung für Ex-Bundesliga-Torjäger nach acht Monaten

Vincent Wuttke 24.01.2026 • 19:27 Uhr Omar Marmoush trifft für Manchester City. Damit endet eine Leidenszeit von acht Monaten.

Omar Marmoush küsste seinen Ringfinger an der rechten Hand und rutschte dann auf den Knien in Richtung Eckfahne. Dem Ägypter fiel ganz offensichtlich eine riesige Last vom Herzen. Immerhin beendete der Stürmer von Manchester City mit dem 1:0 gegen Wolverhampton in der Premier League eine schier ewige Leidenszeit und leitete den 2:0-Erfolg ein.

In der englischen Liga hatte der Ex-Frankfurter seit acht Monaten kein eigenes Tor mehr bejubelt! Zuletzt netzte er gegen Bournemouth beim 3:1 ein. Die Partie fand am 20. Mai 2025 statt.

Seitdem lief fast nichts mehr beim Rechtsfuß. Vor seinem Befreiungsschlag am Samstag gelang ihm in dieser Spielzeit nur ein Treffer. Am 29. Oktober traf Marmoush im League Cup gegen Zweitligist Swansea.

Im Star-Ensemble von Manchester City ist für den 26-Jährigen in den vergangenen Monaten kaum noch Platz gewesen. Gerade einmal 17 Einsätze stehen bisher in der laufenden Saison zu Buche. In der Premier League stand Marmoush erst drei Mal in der Startelf und bekam auch gegen Wolverhampton nur eine Chance, weil Erling Haaland geschont wurde.

Marmoush der Verlierer des Semenyo-Transfers

Mit der Verpflichtung von Antoine Semenyo sanken die Chancen auf Einsätze zuletzt noch einmal deutlich. Der Neuzugang traf übrigens zum 2:0 (45.+2).

„Es war wichtig, ein Tor zu schießen und der Mannschaft zu helfen. Ich bin sehr glücklich, nach dem Afrika-Cup hier zu sein und meiner Mannschaft zu helfen. Ich habe gesehen, dass Matheus Nunes außen durchgebrochen ist, und es war ein guter Abschluss. Ich freue mich über das Tor und über die drei Punkte“, meinte Marmoush bei Sky.

In eine Flanke von rechts war der Angreifer mit voller Überzeugung hereingelaufen und versenkte per Volley aus kurzer Distanz.