Premier League>

Mertesacker verlässt Arsenal

Zum Ende der Saison werden sich die Wege von Per Mertesacker und dem FC Arsenal trennen. Der Weltmeister von 2014 ist dem Verein auch nach seinem Karriereende treu geblieben.
Per Mertesacker verlässt den FC Arsenal
© IMAGO/Matthias Koch
SPORT1
Zum Ende der Saison werden sich die Wege von Per Mertesacker und dem FC Arsenal trennen. Der Weltmeister von 2014 ist dem Verein auch nach seinem Karriereende treu geblieben.

Per Mertesacker verlässt den FC Arsenal zum Ende der Saison nach acht Jahren als Leiter der Nachwuchsakademie. Dies gab der Premier-League-Klub am Montag bekannt. Der 41 Jahre alte Weltmeister von 2014 sucht eine neue berufliche Herausforderung. Wohin Mertesacker geht, ist noch nicht bekannt.

„Arsenal ist und bleibt für mich ein ganz besonderer Verein, daher war es eine schwierige Entscheidung“, sagte Mertesacker. Er sei sehr dankbar für das Vertrauen, das ihm der Klub geschenkt habe: „Jetzt ist es an der Zeit, mich neuen Herausforderungen zu stellen und mich weiterzuentwickeln.“

Mertesacker erhielt viel Lob

Mertesacker hatte seinen bisherigen Job nach dem Ende seiner Spielerkarriere 2018 übernommen. Er bleibe „voll fokussiert“ bis zu seinem letzten Arbeitstag bei den Gunners, sagte der einstige Bremer, der von Klubboss Richard Garlick viel Lob erhielt.

„Wir unterstützen Pers Entscheidung, etwas Neues zu wagen, aber wir werden sehr traurig sein, wenn er uns am Ende der Saison verlässt“, sagte Garlick.

Mertesacker hatte zu seiner aktiven Zeit ab 2011 das Trikot der Gunners getragen und für die Londoner insgesamt 221 Pflichtspiele absolviert.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

