Nach Patzer: Guardiola schwärmt von Hoffnungsträger!

02.01.2026 Der Rückstand im Meisterrennen wächst auf vier Punkte an. Doch ein Rückkehrer schürt Titelhoffnung.

Pep Guardiola war trotz des bitteren Patzers im Meisterrennen voll des Lobes für seine Profis von Manchester City.

„Ein wirklich gutes Spiel, vor allem die zweite Halbzeit“, schwärmte der Teammanager der Skyblues nach dem 0:0 in Sunderland: „Wir hatten dort viele Chancen, gute Aktionen gegen eine fantastische Mannschaft, aber ich bin sehr stolz und zufrieden mit der Art und Weise, wie wir in einem schwierigen Stadion gegen einen schwierigen Gegner gespielt haben.“

Guardiola schwärmt von seinem Super-Rückkehrer

Sein Team habe „alles getan, um zu gewinnen, aber es hat nicht gereicht“, so Guardiola. Dies habe einzig und allein an der Chancenverwertung gelegen. „Wenn man fünf, sechs, sieben Mal im Fünfmeterraum steht und es nicht schafft, dann war das das Einzige, was gefehlt hat.“ Die extrem dominanten Citizens hatten beim zu Hause noch ungeschlagenen AFC Sunderland gleich reihenweise hochkarätige Torchancen ausgelassen.

Insbesondere das Comeback des früheren Weltfußballers Rodri in der zweiten Halbzeit stimmte Guardiola aber positiv. „Er hat das Spiel verändert. Er hat in 45 Minuten bewiesen, dass er der Beste auf seiner Position ist“, betonte der Spanier. „Er hat die Reihen durchbrochen, wir haben uns besser bewegt, und nach anderthalb Jahren ohne ihn haben wir ihn sehr vermisst. Hoffentlich kann er bleiben, denn er macht uns zu einem besseren Team.“