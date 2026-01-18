Nach Wutausbruch: Entscheidung um Glasner gefallen!

SPORT1 18.01.2026 • 15:01 Uhr Nach seiner Abrechnung mit der Klubführung stand der Job von Oliver Glasner bei Crystal Palace auf der Kippe. Nun ist wohl eine Entscheidung gefallen.

Glasner hatte nach der 1:2-Niederlage beim AFC Sunderland mit der Führung seines Klubs abgerechnet und dabei unter anderem gesagt, dass er sich im Stich gelassen fühle.

Grund für seinen vielbeachteten Auftritt: Der Verein hatte sich zu einem Verkauf von Marc Guéhi an Manchester City entschieden und dies Glasner erst kurz vor dem Spieltag mitgeteilt.

Gespräch am Sonntag führt zur Wende

Zudem meinte Glasner, dass es ihm egal sei, ob er seinen bis Sommer laufenden Vertrag bei Palace erfüllt. All das soll bei Klubboss Steve Parish große Bestürzung ausgelöst haben. Er habe daraufhin eine sofortige Trennung von Glasner in Erwägung gezogen, berichteten mehrere englische Medien.

Am Sonntag folgte nun die überraschende Wende. Nach einem Gespräch mit Glasner möchte Parish, dass der Österreicher seinen Vertrag doch erfüllt. Eine Zusammenarbeit über den Sommer hinaus hatte der Österreicher schon vor einigen Tagen ausgeschlossen.