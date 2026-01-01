Premier League: Beim FC Chelsea droht der große Knall

SPORT1 01.01.2026 • 09:58 Uhr Beim FC Chelsea brodelt es offenbar gewaltig. Hinter der Zukunft von Trainer Enzo Maresca steht ein dickes Fragezeichen.

Beim FC Chelsea könnte das neue Jahr mit einem großen Knall beginnen: Trainer Enzo Maresca steht offenbar auf der Kippe. Diverse englische Medien berichten von einem Riss zwischen dem Coach und der Vereinsführung.

So schreibt Sky Sports, dass eine Entscheidung zur Zukunft des Italieners noch am Neujahrstag fallen soll. Möglich ist wohl auch ein Rücktritt des Trainers.

Auch laut der Daily Mail werden am 1. Januar Krisengespräche geführt, die in einer Trennung münden könnten. Der Transferexperte Fabrizio Romano wiederum sprach schon am späten Silvesterabend von einer „akuten Situation“.

Bei Chelsea brodelt es seit Woche

Klar ist: Bei den Blues brodelt es gewaltig - die Differenzen an der Spitze sollen dabei nichts mit den jüngsten Ergebnissen zu tun haben. Nur eines der letzten sieben Spiele in der Premier League konnte gewonnen werden, doch zu Problemen kam es schon vor dieser Serie.

Schon Anfang Dezember hatte Maresca für Aufhorchen gesorgt, als er öffentlich erklärt hatte, dass „viele Leute“ für die „schlimmsten 48 Stunden“ seiner Zeit an der Stamford Bridge verantwortlich seien. Damals hatte seine Mannschaft noch einen Lauf.