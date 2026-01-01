Premier League: Beim FC Chelsea droht der große Knall

Beim FC Chelsea könnte das neue Jahr mit einem großen Knall beginnen: Trainer Enzo Maresca steht offenbar auf der Kippe. Diverse englische Medien berichten von einem Riss zwischen dem Coach und der Vereinsführung.
Bei Chelsea droht der große Knall
So schreibt Sky Sports, dass eine Entscheidung zur Zukunft des Italieners noch am Neujahrstag fallen soll. Möglich ist wohl auch ein Rücktritt des Trainers.
Auch laut der Daily Mail werden am 1. Januar Krisengespräche geführt, die in einer Trennung münden könnten. Der Transferexperte Fabrizio Romano wiederum sprach schon am späten Silvesterabend von einer „akuten Situation“.
Bei Chelsea brodelt es seit Woche
Klar ist: Bei den Blues brodelt es gewaltig - die Differenzen an der Spitze sollen dabei nichts mit den jüngsten Ergebnissen zu tun haben. Nur eines der letzten sieben Spiele in der Premier League konnte gewonnen werden, doch zu Problemen kam es schon vor dieser Serie.
Schon Anfang Dezember hatte Maresca für Aufhorchen gesorgt, als er öffentlich erklärt hatte, dass „viele Leute“ für die „schlimmsten 48 Stunden“ seiner Zeit an der Stamford Bridge verantwortlich seien. Damals hatte seine Mannschaft noch einen Lauf.
Das Team des Italieners ist derzeit Fünfter, der Abstand auf die Tabellenführung liegt bereits bei 15 Punkten. Das nächste Spiel steht am Sonntag an, dann muss Chelsea bei Manchester City ran. Laut Sky ist nicht gesichert, dass Maresca - der die Blues zum Klub-Weltmeister gemacht hatte - dann noch auf der Bank sitzt.
