Premier League: Frenetischer Jubel bei Groß-Rückkehr in England

Moritz Pleßmann 03.01.2026 • 18:45 Uhr Pascal Groß steht direkt bei seiner Rückkehr für Brighton wieder auf dem Platz. Der Deutsche wird von den Fans herzlich in Empfang genommen.

Pascal Groß durfte nur einen Tag nach seiner Rückkehr zu Brighton & Hove Albion wieder altbekannte Premier-League-Luft schnappen.

Der 34-Jährige, der von Borussia Dortmund auf die Insel zurückkehrte, wirkte beim 2:0-Erfolg gegen Burnley rund 20 Minuten mit. Trainer Fabian Hürzeler brachte ihn in der Schlussphase für Charalampos Kostoulas in die Partie.

Die Fans der „Seagulls“ feierten die Rückkehr von Groß frenetisch und empfingen ihn mit Standing Ovations. „Die Fans jubeln so laut wie noch nie an diesem Nachmittag“, beschrieb der Telegraph die Szenen rund um die 70. Minute: „Der Liebling der Fans ist wieder da, wo er hingehört.“ Auch die Sun schrieb: „Die Lautstärke im Amex (Stadion von Brighton, d. Red.) stieg.“

Premier League: Groß kehrt an alte Wirkungsstätte zurück

Groß spielte bereits vor seinem Wechsel zum BVB im Sommer 2024 bei Brighton. In sieben Jahren gelangen ihm in 261 Spielen insgesamt 85 Torbeteiligungen.

Von seiner Rückkehr verspricht er sich vor allem wieder mehr Spielzeit, auch mit Blick auf eine mögliche Teilnahme bei der anstehenden Weltmeisterschaft mit dem DFB-Team.