Premier League: Wirbel nach Manchester-Derby

Samuel Kucza 17.01.2026 • 23:29 Uhr Im Manchester-Derby sorgt ein hartes Einsteigen von Diogo Dalot gegen City-Star Jérémy Doku für mächtig Ärger. Die Szene löst eine heftige Debatte um VAR und Schiedsrichter Anthony Taylor aus.

Wirbel im Manchester-Derby! Früh in der Partie zwischen Manchester United und Manchester City sorgte Uniteds Diogo Dalot mit einem harten Einsteigen gegen Jérémy Doku für Aufsehen. Mit seiner Grätsche traf er seinen Gegenspieler am Knie, doch sah lediglich die Gelbe Karte.

Während Dokus Mitspieler wütend reagierten, blieb es auch nach dem VAR-Check bei der Entscheidung auf dem Feld.

Das Foul „gefährdet die Sicherheit“

Mehrere Experten empfanden die Verwarnung als falsch. Besonders deutlich wurde Ex-Schiedsrichter Mark Halsey. Er sah bei SunSport in Dalots Aktion ein Foul, das deutlich über eine Gelbe Karte hinausging: „Meiner Meinung nach ist das ein Einsteigen, das die Sicherheit des Spielers gefährdet, ein Fall von einem groben Foulspiel.“

Gleichzeitig war er verwundert, dass der Videoassistent nicht selbst eingriff: „Ich war sehr überrascht, dass der VAR dem Schiedsrichter keine Überprüfung empfohlen hat.“

Klares Urteil von Ex-Schiri

Auch Mike Dean, ebenfalls früher Premier League Schiedsrichter, kam zu einem eindeutigen Ergebnis. Für ihn ist die Szene in jeder Auslegung rotwürdig.

„Für mich ist das zu 100 Prozent eine Rote Karte“, sagte Dean und fügte hinzu: „Da ist vielleicht nicht die brutalste Wucht drin, aber das Tackling ist einfach zu hoch – das ist Rot, an jedem Tag.“

TV-Experten über Entscheidung fassungslos

Auch in der Expertenrunde herrschte Unverständnis. Ex-City-Profi Micah Richards meinte: „Was braucht man denn noch, um dafür Rot zu geben?“