Premier League: Zoff nach Abpfiff! City-Star verliert die Nerven

Felix Kunkel 02.01.2026 • 09:57 Uhr Manchester City patzt bei Aufsteiger Sunderland. Nach dem Abpfiff verliert Torhüter Gianluigi Donnarumma die Nerven und zettelt eine Rangelei an.

Der Frust bei Manchester City über den empfindlichen Dämpfer im Titelrennen der Premier League sitzt tief. Unmittelbar nach dem 0:0 beim AFC Sunderland brach um City-Torhüter Gianluigi Donnarumma eine Rangelei aus.

Der Schlussmann der Gäste stürmte auf den eingewechselten Sunderland-Profi Luke O’Nien zu und redete lautstark auf diesen ein. Zuvor hatte der Engländer nur wenige Augenblicke vor dem Abpfiff einen schnellen Einwurf der Mannschaft von Trainer Pep Guardiola verhindert.

Es entwickelte sich ein kurzes, aber hitziges Wortgefecht zwischen Donnarumma und O’Nien. Mehrere Akteure beider Teams eilten herbei, Bernardo Silva zog den italienischen Keeper beiseite.

Zoff nach Schlusspfiff: Guardiola und Xhaka greifen ein

Auch Guardiola war zur Stelle und tauschte sich mit O‘Nien aus. Unterstützung als Friedensstifter erhielt er dabei von Sunderland-Kapitän Granit Xhaka. Als sich die Lage beruhigt hatte, umarmten sich der City-Coach und der Ex-Leverkusener herzlich.

Währenddessen stimmten die Fans des AFC Sunderland Sprechchöre gegen Donnarumma an. „Wer bist du?! Wer bist du?! Wer bist du?!“ hallte es von den Rängen im Stadium of Light.

Später ordnete Guardiola die Szenen nach Schlusspfiff ein. Englischen Medien zufolge sagte der Katalane: „So ist das im Fußball. Manchmal passiert es einfach. Nichts Wichtiges.“