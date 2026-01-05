Newsticker
Schwere Verletzung verkündet! Bittere Nachricht für City und Guardiola

Bittere Diagnose für ManCity-Star

Pep Guardiola und Manchester City müssen eine Hiobsbotschaft verkraften. Verteidiger Josko Gvardiol wird aufgrund einer schweren Verletzung für längere Zeit ausfallen.
Niklas Trettin
Manchester City muss für längere Zeit auf Josko Gvardiol verzichten. Der 23 Jahre alte Kroate hat sich am vergangenen Wochenende einen Schienbeinbruch am rechten Bein zugezogen, wie der Klub am Montagabend mitteilte.

„Der Verteidiger wird im Laufe dieser Woche operiert, und es werden noch weitere Untersuchungen durchgeführt, um das vollständige Ausmaß der Verletzung und die voraussichtliche Prognose zu ermitteln“, heißt es in einem offiziellen Statement der Skyblues.

Somit stehe die genaue Ausfallzeit noch nicht fest. Gvardiol erlitt die schwere Verletzung am Sonntag im Spiel gegen den FC Chelsea (1:1). Zu Beginn der zweiten Halbzeit musste der ehemalige Leipziger in der 51. Minute verletzt vom Platz und wurde dabei von zwei Betreuern gestützt.

Reagiert City auf dem Transfermarkt?

Trainer Pep Guardiola plagen derzeit größere Personalsorgen. In der Defensive fehlen neben Gvardiol auch John Stones und Rúben Dias. Entsprechend wird in England bereits spekuliert, dass die Citizens im Winter noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden könnten.

Als heißester Kandidat gilt Marc Guéhi von Crystal Palace. Der englische Nationalspieler wird seit Längerem mit mehreren Topklubs in Verbindung gebracht, unter anderem mit dem FC Bayern, dem FC Barcelona und dem FC Liverpool.

