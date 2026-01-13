Tottenham-Abschied geplant? Tel mit Spielzeit unzufrieden

SPORT1 13.01.2026 • 11:18 Uhr Mathys Tel sucht nach seinem Bayern-Abgang auch bei den Spurs nach seiner Form - und vor allem einen Stammplatz. Das Sturm-Talent plant offenbar den Abflug.

Der Wechsel zu Tottenham Hotspur hat die Karriere von Mathys Tel nicht wie erhofft in Schwung gebracht. Der 20 Jahre alte Angreifer hat in der Premier League weiterhin seine Probleme und forciert nun offenbar einen vorläufigen Abgang von den Spurs.

Laut Informationen der englischen Zeitung The Guardian hat der Ex-Münchner seinem Klub mitgeteilt, dass er offen für einen Leih-Wechsel sei. Als Grund gab er dem Bericht zufolge die geringe Einsatzzeit unter Coach Thomas Frank an.

Wechselt Tel in die Türkei?

Tel soll unter anderem von den beiden türkischen Top-Klubs Galatasaray und Fenerbahce Istanbul umworben werden. Zudem habe auch der FC Paris Interesse signalisiert. Die englische Zeitung spekulierte zudem, dass sich italienische und spanische Vereine über die Tel-Situation informiert hätten.

Stellt sich nur die Frage, ob Tottenham bereit ist, Tel ziehen zu lassen, nachdem der Klub gerade erst Brennan Johnson für 35 Millionen Pfund (gut 40 Millionen Euro) an Crystal Palace verkauft hat.

Tel bei den Spurs meist nur Joker

Tel möchte Spielzeit, um seinen WM-Traum nicht vorzeitig begraben zu müssen. In der laufenden Saison steht der französische U21-Nationalspieler bei 19 Pflichtspielen für die Spurs. Meist kam er jedoch als Joker zum Einsatz, weshalb unter dem Strich nur 685 Einsatzminuten stehen. Dabei gelangen ihm drei Tore.