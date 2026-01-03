Premier League: Krisen-Klub beendet Horror-Serie nach mehr als acht Monaten

Vincent Wuttke 03.01.2026 • 18:07 Uhr In England endet zu Beginn des Jahres eine Horror-Serie. Nach mehr als acht Monaten feiert ein Krisen-Klub wieder einen Sieg.

Im 20. Anlauf ist den Wolverhampton Wanderers der erlösende erste Saisonsieg in der englischen Premier League gelungen. Das Schlusslicht gewann überraschend deutlich mit 3:0 (3:0) gegen den Abstiegskonkurrenten West Ham United und verdoppelte damit seine Punktzahl. Dennoch stecken die Wolves mit nur sechs Punkten weiter nahezu aussichtslos am Tabellenende fest: Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt zwölf Zähler.

Jhon Arias (4.), der frühere Leipziger Hwang Hee-Chan (31., Foulelfmeter) und Mateus Mané (41.) erzielten schon vor der Pause die Treffer gegen den Ex-Klub von Niclas Füllkrug. Der deutsche Nationalspieler hatte West Ham leihweise im Winter verlassen und sich der AC Mailand angeschlossen.

Die Wolves, die im Sommer zahlreiche Schlüsselspieler wie Matheus Cunha oder Rayan Ait-Nouri hatten ziehen ließen und seit November von Rob Edwards trainiert werden, waren in dieser Saison bei 16 Niederlagen zuvor nur zu drei Remis gegen Manchester United (1:1), Brighton and Hove Albion (1:1) und Tottenham Hotspur (1:1) gekommen. Derby County hält den Negativrekord in der Premier League mit nur elf Punkten in der Saison 2007/08.

Für Wolverhampton war es der erste Ligasieg seit dem 3:0 gegen Leicester City am 26. April 2025 - also nach mehr als acht Monaten! Kurios: Damals waren die Wolves noch das Team der Stunde, feierten damit ihren sechsten Sieg in Serie und entledigten sich aller Abstiegssorgen. Daran kann sich aktuell kaum noch jemand erinnern.

Dazu kam Nationalspieler Pascal Groß (34) einen Tag nach seiner Rückkehr zu Brighton erstmals wieder zum Einsatz. Der Ex-Dortmunder, der an seiner alten Wirkungsstätte (2017 bis 2024) auf Spielzeit im Hinblick auf die WM 2026 hofft, wurde beim 2:0 (1:0)-Sieg der Seagulls gegen den FC Burnley in der 71. Minute von Teammanager Fabian Hürzeler eingewechselt.

