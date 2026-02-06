Der Ein-Tor-Stürmer, der 55 Millionen wert ist

Samuel Kucza 06.02.2026 • 21:11 Uhr Jörgen Strand Larsen wechselt als teuerster Transfer der Klubgeschichte zu Crystal Palace. Trotz einer bislang enttäuschenden Saison soll er den gebeutelten „Eagles” neues Leben einhauchen.

Von Norwegen bis nach Süd-London war es ein weiter Weg - sportlich wie geografisch. Doch egal in welchem Land Jörgen Strand Larsen bislang auflief, Tore waren meist nie das Problem. Jetzt soll der 1,93 Meter große Angreifer bei Crystal Palace die Offensive anführen.

Der Rekord-Zugang kommt mit einem ungewöhnlichen Karriereweg im Gepäck nach London. Seine Entwicklung führte ihn von kleinen norwegischen Plätzen über Italien, die Niederlande und Spanien bis in die Premier League. Jeder Schritt formte den Stürmer, der heute als kompletter Spieler gilt - robust, spielintelligent und mannschaftsdienlich.

Geboren im Küstenort Halden, wuchs Strand Larsen in einer sportlichen Familie auf. Beide Eltern waren selbst für ihre Torjägerqualitäten in lokalen Fußballligen bekannt. Dennoch probierte sich der junge Norweger zunächst auch in anderen Sportarten wie Tennis und Eishockey, bevor er sich als Teenager endgültig für den Fußball entschied.

Seine Ausbildung begann bei Kvik Halden FK, ehe er zum Erstligisten Sarpsborg 08 wechselte. Dort gelang ihm ein spektakuläres Seniorendebüt: Beim 10:1 Pokalsieg gegen Drobak Frogn erzielte der damals 17-Jährige direkt einen Hattrick.

Strand Larsen sammelt beim AC Mailand erste Auslandserfahrungen

Sein Talent sprach sich schnell herum. Ein Leihwechsel zur U20 des AC Mailand brachte ihm erste internationale Erfahrungen. Dort trainierte er mit Profis wie Gonzalo Higuaín, Krzysztof Piątek und Lucas Paquetá und sammelte wichtige Eindrücke in einem Top-Umfeld.

Zurück in Norwegen entwickelte er sich weiter zum klassischen Mittelstürmer. Bei Sarpsborg 08 wurde er Stammspieler und überzeugte parallel in den norwegischen Jugendnationalteams mit einer starken Torquote.

Strand Larsen gelingt Durchbruch neben Arjen Robben

2020 wagte er den nächsten Schritt und wechselte zum FC Groningen in die Eredivisie. In den Niederlanden entwickelte er sich schnell vom vielversprechenden Talent zum festen Bestandteil der Offensive. Bei seinem Debüt gegen den PSV Eindhoven bereitete er direkt ein Tor vor – an der Seite von Arjen Robben.

Auch auf internationaler Bühne machte er auf sich aufmerksam: Im November 2020 gab er sein Debüt für Norwegens A-Nationalmannschaft gegen Österreich. Seine erste Saison in Groningen beendete er als bester Torschütze des Teams mit insgesamt 14 Torbeteiligungen (neun Tore, fünf Vorlagen) in 30 Spielen.

In der darauffolgenden Spielzeit steigerte er sich weiter und erzielte wettbewerbsübergreifend 17 Treffer. Seine konstanten Leistungen brachten ihm bei seinem Verein die Auszeichnung als Spieler des Jahres ein – und sorgten dafür, dass sich Klubs aus größeren Ligen intensiv mit ihm beschäftigten.

Mit seinem Wechsel zu Celta Vigo stellte sich Strand Larsen der Herausforderung La Liga. In Spanien bewies er, dass er weit mehr als nur ein klassischer Zielspieler ist und auch den Blick für seine besser postierten Teamkollegen hat.

In insgesamt 74 Spielen erzielte er zwischen 2022 und 2024 18 Tore und bereitete neun weitere Treffer vor. In der Saison 2023/24 war er damit bester Torschütze seines Vereins.

Strand Larsen lässt bei den Wolverhampton Wanderers aufhorchen

Mit seiner Größe, Athletik und Spielintelligenz galt Strand Larsen als prädestiniert für die Premier League. In der Saison 2024/25 sicherten sich die Wolverhampton Wanderers seine Dienste. Dank seiner Sprachkenntnisse in Spanisch und Englisch fand er sich schnell zurecht. Bereits im zweiten Ligaspiel traf er erstmals - gegen Chelsea.

Seine Debütsaison endete mit 14 Toren und fünf Vorlagen in 38 Spielen. Damit war er einer der auffälligsten Wolves-Spieler der Saison. In der bisherigen Spielzeit lief es allerdings noch nicht wie gewünscht. In 22 Premier-League-Spielen kommt er auf lediglich ein Tor und eine Vorlage. Dennoch blieb er für andere Klubs hochinteressant.

Crystal Palace holt Strand Larsen für Rekordsumme

Zugeschlagen hat schließlich Crystal Palace. Das Team von Trainer Oliver Glasner musste in der Vergangenheit selbst einen immensen Aderlass hinnehmen und verlor zuletzt mit Eberechi Eze und Marc Guéhi zwei weitere hochbegehrte Spieler. Schon 2024 mussten sie Michael Olise zum FC Bayern ziehen lassen.