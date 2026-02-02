Fußballtransfers: Die Top-Transfers des Deadline Days

Curdt Blumenthal 02.02.2026 • 23:14 Uhr Gruda, Chavez, Anselmino und mehr: Viele Topspieler haben in letzter Sekunde ihren Verein gewechselt. Eine Übersicht über die wichtigsten Transfers am Deadline

Der Deadline Day hat ein Mal mehr für spektakuläre Transfers kurz vor Ende der Winter-Transferperiode gesorgt.

Neben den Last-Minute-Wechseln von Brajan Gruda zu RB Leipzig und Felipe Chávez zum 1. FC Köln konnte auch Atlético Madrid mit der Verpflichtung von Ademola Lookman für Furore sorgen.

Die spannendsten Transfers des Deadline Days im Überblick:

Deadline Day: Benzema hat neuen Klub

Neuer Verein für einen Gewinner des Ballon d‘Or: Karim Benzema wechselt von Al-Ittihad zu Al-Hilal. Für den Transfer innerhalb Saudi-Arabiens wird eine Ablöse von 25 Millionen Euro fällig.

Für den 38-Jährigen bedeutet der Transfer unter anderem: Er bekommt doch noch eine Titelchance in der Meisterschaft, denn sein neuer Klub steht deutlich besser da als sein bisheriger.

Gruda zurück in die Bundesliga

Brajan Gruda kehrt überraschend in die Bundesliga zurück. Der Ex-Flügelspieler von Mainz 05 wechselt auf Leihbasis von Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion bis Saisonende zu RB Leipzig.

Gruda gelangen seit seinem Wechsel nach England in 39 Premier-League-Spielen zwei Tore und fünf Assists. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

„Er bringt einen guten Speed mit, ist technisch versiert und kreativ, hat dazu eine starke Ballkontrolle“, schwärmt RB Leipzigs Schäfer.

FC Köln leiht Bayern-Juwel aus

Der 1. FC Köln leiht bis Saisonende Felipe Chávez vom FC Bayern München aus und kann im kommenden Sommer eine Kaufoption ziehen. Medienberichten zufolge sollen die Bayern allerdings eine spätere Rückkaufoption für den 18-Jährigen besitzen.

„Ziel ist es, ihn Schritt für Schritt an das Bundesliga-Niveau heranzuführen und ihm die Basis zu geben, sich dort dauerhaft zu etablieren“, wird FC-Geschäftsführer Thomas Kessler in der Mitteilung zitiert.

Der in Bayern geborene Peruaner Chávez wurde in der Jugend des FC Augsburg und des FC Bayern ausgebildet und kam in der Bundesliga zuletzt zu zwei ersten Kurzeinsätzen. Für Köln ist es nach Innenverteidiger Jahmai Simpson-Pusey der zweite Transfer in diesem Winter.

Anselmino schon wieder verliehen

Für Aarón Anselmino geht die Europa-Reise weiter: Der FC Chelsea, der den Argentinier erst am 25. Januar von Borussia Dortmund zurückbeordert hatte, schickte Anselmino nun zum Partnerklub Racing Straßburg nach Frankreich.

Der 20-Jährige bestritt für die Borussen in der laufenden Saison zehn Pflichtspiele und konnte dabei eine Vorlage und einen Treffer verbuchen.

„Das Thema hat mich nicht wirklich überrascht“, kommentierte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bei Sky. Dortmund hatte bereits am 26. Januar sein Bedauern ausgedrückt. Der Bundesligist hätte Anselmino, der sich unter Tränen verabschiedete, gerne gehalten. Chelsea jedoch aktivierte im wohl letztmöglichen Moment eine Option im Leihvertrag des 20-Jährigen.

FC Bayern München: Zaragoza nach Rom

Der FC Bayern hat einen neuen Leihklub für seinen Offensivspieler Bryan Zaragoza gefunden. Wie der Klub am Montagabend mitteilte, wird die Leihe zum spanischen Erstligisten Celta Vigo abgebrochen. Zaragoza läuft bis zum Saisonende für die AS Rom in der Serie A auf. Beim FC Bayern steht der 24-Jährige bis Sommer 2029 unter Vertrag.

„Bryan Zaragoza hat in den vergangenen 18 Monaten in seiner spanischen Heimat wertvolle Spielpraxis sammeln können und wird nun bei AS Rom die nächsten Schritte gehen. In Rom, einem Spitzenclub in Italien und in der Europa League, hat er auf internationalem Top-Niveau die Möglichkeit, um sich auch mit Blick auf sein großes Ziel, die WM im Sommer, bestmöglich vorzubereiten“, sagte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund.

Larsen sorgt für Vereinsrekord

Crystal Palace hat sich die Dienste des norwegischen Stürmers Jorgen Strand Larsen gesichert. Der 25-Jährige verlässt die Wolverhampten Wanderers für 55 Millionen Euro - Vereinsrekord bei Crystal Palace!

Für besondere Aufmerksamkeit sorgte der Transfer, weil Strand Larsen in der laufenden Premier-League-Saison erst ein Tor erzielen konnte.

La Liga: Atlético schnappt sich Lookman

Auch der nigerianische Nationalspieler Ademola Lookman wechselt in letzter Sekunde von Atalanta Bergamo zu Atlético Madrid. Wie die Klubs am Montagabend bekanntgaben, unterschrieb der ehemalige Leipziger bei Atlético einen Vertrag bis 2030.

Laut Medienberichten soll die Ablösesumme bei 35 Millionen Euro liegen, weitere fünf Millionen Euro können über Boni hinzukommen. Und auch Ex-Klub RB Leipzig soll an dem Transfer mitverdienen.

